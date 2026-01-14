Benfica com época em 'risco' no Dragão, Braga desloca-se a Fafe

FC Porto e Benfica jogam hoje no Estádio do Dragão por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, no jogo 'grande' da eliminatória entre dois rivais com estados anímicos muito diferentes.

O líder da I Liga, FC Porto, é absoluto favorito a jogar em casa, numa fase da época em que lidera confortavelmente o campeonato, em contraponto com o Benfica, a 10 pontos da liderança e quase sem objetivos a cinco meses do final da temporada.

O jogo no Dragão, com início às 20:45, apenas pode servir para minorar a péssima campanha dos 'encarnados' -- minimizada por um triunfo na Supertaça, na abertura da época -, enquanto o FC Porto vive o seu melhor momento.

No FC Porto, os reforços Thiago Silva e Oskar Pietuszewski podem estrear-se, embora Francisco Moura e Zaidu, no lado esquerdo da defesa, não estejam disponíveis, enquanto no Benfica a grande ausência será a do capitão Nicolás Otamendi, expulso nas meias-finais da Taça da Liga, na derrota com o Sporting de Braga (3-1).

Na corrida às 'meias', e também em jogo agendado para hoje, estão igualmente Fafe e Sporting de Braga, com o jogo entre as equipas vizinhas, separadas por 20 quilómetros, a ter início às 18:45, em casa da formação da Liga 3.

Depois de perderem no sábado a final da Taça da Liga com o rival Vitória de Guimarães, os 'arsenalistas', mesmo a jogar fora, são favoritos a seguir para as meias-finais da prova 'rainha', num jogo em que defrontam um adversário que é quarto classificado na Série A do terceiro escalão.

O quadro dos 'quartos' da competição ficará fechado com o duelo entre Sporting e AVS, agendado para 04 de fevereiro, no Estádio José Alvalade, sendo que o Torreense foi o primeiro conjunto a qualificar-se para as meias-finais, após ter eliminado a União de Leiria no domingo.

Programa dos quartos de final:

Domingo, 11 janeiro:

Torreense - União de Leiria, 3-1

Quarta-feira, 14 janeiro:

Fafe - Sporting de Braga, 18h45

FC Porto - Benfica, 20h45

Quarta-feira, 4 fevereiro:

Sporting - AVS, 20h45