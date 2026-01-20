Letão Treimanis no Plzen-FC Porto e croata Pajac no Sporting de Braga-Forest

O letão Andris Treimanis é o árbitro do Viktoria Plzen-FC Porto, enquanto o croata Igor Pajac estará na receção do Sporting de Braga ao Nottingham Forest, na Liga Europa de futebol, informou hoje a UEFA.

Treimanis, de 40 anos e árbitro internacional desde 2011, vai arbitrar pela terceira vez na carreira um jogo dos 'dragões', depois de ter estado na vitória do FC Porto sobre o Young Boys (2-1), em 2019/20, e no triunfo do Manchester City (3-1) frente aos 'azuis e brancos', em 2020/21.

O letão contará com os assistentes Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs e no videoárbitro estará o italiano Michael Fabbri, num jogo que terá início às 17:45 (horas de Lisboa).

Em Braga, na receção aos ingleses do Nottingham Forest (20:00), o árbitro Igor Pajac, de 40 anos, terá como assistentes Bojan Zobenica e Ivan Mihalj, e no VAR estará o também croata Ivan Bebek.

Pajac estará igualmente pela terceira vez num jogo dos 'arsenalistas', que arbitrou em duas vitórias na Liga Europa, fora com o Servette (2-1) e em casa com Hoffenheim (3-0), ambos os jogos na época de 2024/25.

À entrada para a sétima jornada da fase de liga da Liga Europa, o FC Porto é oitavo classificado e o Sporting de Braga sétimo, ambos com 13 pontos e em zona de qualificação direta (top-8) para os oitavos de final da competição.

Também hoje, a UEFA apontou o português Luís Godinho para dirigir o jogo da Liga Europa entre o Fenerbahçe e o Aston Villa, em Istambul, num jogo em que terá Rui Teixeira e Pedro Mota como assistentes, e André Narciso como assistente do francês Jérôme Brisard, no VAR.