FC Porto e Sporting de Braga tentam reforçar-se na zona de apuramento directo

O FC Porto, com o Plzen, e o Sporting de Braga, com o Nottingham Forest, entram hoje em campo na Liga Europa de futebol com o objetivo de reforçarem os respetivos lugares de apuramento direto na competição.

O nível de dificuldade é, teoricamente, diferente para 'dragões' e 'arsenalistas', com o FC Porto a ser absoluto favorito na visita aos checos do Viktoria Plzen (14.º) e o Sporting de Braga a poder ter mais dificuldades em casa com os ingleses do Forest (11.º).

O jogo em Plzen, na República Checa, tem início às 17:45 (horas de Lisboa), com o FC Porto, oitavo classificado na fase de liga e líder da I Liga, a poder chegar ao 10.º triunfo consecutivo entre todas as competições.

A receção do Sporting de Braga, sétimo classificado e igualmente no top-8 que apura diretamente para os oitavos de final, ao Nottingham Forest tem início às 20:00, num dia em que se cumpre a sétima e penúltima ronda da competição.

Para as equipas lusas existe a meta de reforçarem ou melhorarem os lugares atuais, mas a jornada, em caso de empate de ambos, também pode determinar que garantam, no mínimo, uma presença no play-off -- para as equipas entre os nono e 24.º lugares.