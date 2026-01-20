FC Porto e Sporting de Braga, com testes diferentes, 'espreitam' oitavos de final da Liga Europa

O FC Porto, de visita ao Plzen, e o Sporting de Braga, em casa com o Nottingham Forest, tentam na quinta-feira reforçar os lugares de apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa de futebol.

As duas equipas portuguesas entram na sétima e penúltima jornada da fase de liga no top-8, os lugares de acesso imediato à fase seguinte, com o Sporting de Braga em sétimo e o FC Porto em oitavo, ambas com os mesmos 13 pontos.

O cenário para ambos é favorável, com os 'dragões' a defrontarem nas duas últimas rondas o Plzen (fora) e o Rangers (casa), enquanto os 'arsenalistas' terão pela frente o Nottingham Forest (casa) e o Go Ahead Eagles (fora).

Na deslocação à República Checa, a equipa de Francesco Farioli, com uma campanha na I Liga quase imaculada, é absoluta favorita, diante de um Plzen muito inconstante no seu campeonato (quarto) e que na competição europeia segue em 14.º (duas vitórias e quatro empates).

Já o Sporting de Braga, a recuperar da eliminação na Taça da Liga e na Taça de Portugal, tem tido bons resultados na segunda competição da UEFA, mas, na quinta-feira, terá teste duro na 'Pedreira' com os ingleses do Forest.

O histórico emblema de Nottingham (11.º na fase de liga) está perto da zona de descida na competitiva liga inglesa, mas, no fim de semana, 'travou' em casa (0-0) o líder Arsenal e, na Liga Europa, foi a única equipa a derrotar o FC Porto (2-0).

A segunda competição da UEFA é liderada pelo Lyon (15 pontos), de Paulo Fonseca, mas também de Afonso Moreira e Mathys de Carvalho, que nesta jornada visita o Young Boys, com o emblema suíço a querer manter-se no pelotão de 24, rumo aos play-off.

O Lyon reparte nesta Liga Europa a liderança com os dinamarqueses do Midtjylland, que visitam os noruegueses do Brann (22.º), e os ingleses do Aston Villa, que se deslocam à Turquia para defrontar o Fenerbahçe (12.º).

A competição chega a esta sétima ronda sem que cinco equipas tenham qualquer vitória, nomeadamente Utrecht, Rangers, Malmö, Maccabi Telavive e Nice, com os franceses a serem os únicos apenas com derrotas.