Funchal aprova 3 milhões de euros para apoios sociais

Na Reunião de Câmara realizada, esta manhã, Jorge Carvalho destacou a aprovação do montante de três milhões de euros para os programas sociais, em vigor, no Funchal, e que abrangem desde o apoio ao arrendamento, a comparticipação de medicamentos, bolsas de estudo, entre outras áreas.

Sobre esta aprovação, o presidente da autarquia deu nota de que foi concretizada "com os votos favoráveis de todos os vereadores, à excepção dos vereadores do JPP que votaram contra os apoios" da autarquia.

Outro destaque dado pelo autarca foi "a aprovação da abertura do concurso público para a consolidação de uma escarpa", na Achada (Rua Dr. João Serra Velez Caroço), no montante de 1,6 milhões de euros, obra que definiu como "importante por questões de segurança".

O prazo para a execução esta obra é de um ano e meio, como explicou Jorge Carvalho.

Ainda sobre a aprovação dos apoios sociais e da votação contra por parte da JPP, o autarca realçou que "o que hoje aprovamos foram os montantes para os programas sociais, sendo que qualquer alteração de montantes, a aprovar, passa pela alteração de critérios, o que, no caso do apoio arrendamento "está em processo de avaliação", reforçando que o "que não podia acontecer era deixarmos todos aqueles que necessitam de apoios municipais sem os mesmos só porque estávamos a actualizar os regulamentos".