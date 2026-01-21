3 milhões de euros investidos no novo reservatório dos Canhas

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, esta tarde, às 16 horas, o novo reservatório dos Canhas, um investimento na ordem dos 3 milhões de euros, co-financiado a 100% pelo PRODERAM.

Concluída no final do ano passado, esta obra consistiu na construção de um novo reservatório de rega em betão armado, com capacidade para 3 000 m³, destinado a reforçar a eficiência e a resiliência do sistema de abastecimento de água de rega na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 10h00 e 15h00 - 8.ª Edição do Fado Funchal (21 a 25) - Estreia do Espetáculo "O Fado de Ulisses", no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 15h00 - Conferência sobre Max - 'O Sonho Americano', proferida por Vitor Sardinha, no Museu Quinta das Cruzes

- 16h00 - Cerimónia de abertura do 'Football is Medicine 2026', com a presença de Elsa Fernandes, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

- 19h00 - Palestra 'Finanças com Propósito - O Manual que Nunca nos Ensinaram', no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Religião

- Este é o vigésimo primeiro dia do ano. Faltam 345 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1793 - Revolução Francesa. Execução de Luís XVI na guilhotina.

1854 - É criada a comissão central organizadora da participação portuguesa na Exposição Universal de Paris, em França, de 1855.

1885 - É suspensa a publicação do semanário ilustrado humorístico e de crítica social O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro.

1892 - O deputado às Cortes portuguesas Ferreira de Almeida propõe a venda das colónias para colmatar o défice orçamental de 10 mil contos.

1904 - Estreia-se, na cidade checa de Brno, a ópera "Jenufa", de Janacék.

1911 - Decreto proíbe o culto católico na capela da Universidade de Coimbra.

1919 - O partido irlandês Sinn Fein organiza o Parlamento e proclama unilateralmente a República da Irlanda (Eire).

1924 - Morre, aos 53 anos, Vladimir Ilych Ulianov, Lenine, dirigente da revolução socialista russa. O acontecimento provoca a luta pelo poder entre partes opostas do partido bolchevique, chefiadas, respetivamente, por Trotsky e Estaline.

1930 - Em Portugal, abre-se uma crise governamental com o ministro das Colónias demissionário, na sequência da questão do Caminho de Ferro de Luanda a Ambaca.

1942 - II Guerra Mundial. As forças alemãs lançam nova ofensiva no deserto do Norte de África.

1949 - Chiang Kai-Chek demite-se da Presidência da China, depois da derrota eleitoral do Partido Nacionalista.

1950 - Morre, com 46 anos, o escritor, ensaísta e crítico inglês Eric Arthur Blair, George Orwell, autor de "1984" e "Quinta dos Animais".

1951 - É inaugurada a Barragem de Castelo do Bode, no rio Zêzere.

- Morrem cerca de quatro mil pessoas em consequência da erupção do vulcão Lamington, na Nova Guiné.

1954 - Os Estados Unidos lançam o primeiro submarino movido a energia nuclear, Nautilus (SSN-571).

1961 - Morre, aos 47 anos, o ator e declamador João Villaret.

1965 - A Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) é responsável por detenções, sem culpa formada, de estudantes universitários de Lisboa e do Porto.

1966 - Os ministros africanos do Trabalho, reunidos no Gana, pedem a expulsão de Portugal da Organização Internacional do Trabalho (OIT), devido à política do ditador Oliveira Salazar.

1968 - O Reino Unido começa a retirada das forças do Extremo Oriente e do Golfo Pérsico.

1971 - O Governo de Marcello Caetano decreta o estado de exceção nas universidades portuguesas. Aumenta a violência policial sobre os alunos.

1974 - Guerra Colonial. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) entra em Bissau. São atacados autocarros da Força Aérea Portuguesa.

1976 - O avião supersónico Concorde, de produção anglo-francesa, entra no serviço regular das companhias Air France e British Airways.

1981 - Começa o período de alegações sobre o assassínio do general Humberto Delgado pela PIDE.

1988 - A Assembleia da República aprova a Lei de Radiodifusão, que regula a abertura do espetro a estações privadas locais e regionais.

1996 - Israel autoriza os membros do Conselho Nacional Palestiniano a entrar nos territórios autónomos.

2001 - Pela primeira vez, uma mulher, a alemã Jutta-Kleinschmidt, em Mitsubishi, vence a prova de automóveis todo-o-terreno do Rali Paris-Dakar.

2002 - Morre, aos 81 anos, a cantora norte-americana Norma Deloris Egstrom, Peggy Lee. Em 1969, foi galardoada com o "Grammy" de melhor interpretação vocal feminina contemporânea de jazz pelo tema "Is That All There Is?".

2003 - A comunidade hispânica nos Estados Unidos ultrapassa em número, pela primeira vez, a comunidade negra, segundo os censos oficiais.

2004 - Morre, com 74 anos, o escritor búlgaro Yordan Raditchkov, prémio Grinzane Cavour (1984) para o melhor livro estrangeiro publicado em Itália, e prémio de estado sueco "Estrela do Norte" (1988). Em 1993, foi inscrito na lista do Conselho internacional do livro infantil e, dez anos depois, recebeu o prémio estatal búlgaro "Paisii Hilendarski".

2005 - José Manuel Durão Barroso é empossado no cargo de presidente da Comissão Europeia.

- A Enernova, empresa da EDP para as renováveis, inaugura o Parque Eólico de Vila Nova, em Miranda do Corvo.

2006 - Morre, aos 61 anos, o Presidente do Kosovo, Ibrahim Rugova, distinguido em 1998 com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento atribuído pelo Parlamento Europeu.

2007 - Realiza-se, em Argel, a I Cimeira Luso-Argelina.

- O Partido Radical sérvio, ultranacionalista e eurocético, liderado por Tomislav Nikolic, vence as eleições legislativas na Sérvia, sem maioria para formar governo.

2009 - O exército israelita conclui a retirada da Faixa de Gaza, dando por finda a operação contra o movimento radical Hamas, iniciada a 27 de dezembro. O balanço aponta para 1.330 mortos palestinianos e 5.450 feridos.

- Morre, aos 84 anos, Jaime Isidoro, pintor, galerista, por sua iniciativa nascem os Encontros de Arte em Vila do Conde, Valadares e Caldas da Rainha e a Bienal de Vila Nova de Cerveira.

2011 - O ciclista norte-americano Lance Armstrong termina a carreira aos 39 anos. Venceu por sete vezes consecutivas a volta a França, entre 1999 e 2005.

- Morre, aos 72 anos, o artista norte-americano Dennis Oppenheim, uma das referências da arte na segunda metade do século XX, escultor, pioneiro da arte conceptual, da chamada land art e da body art.

2012 - Abertura oficial de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, com a presença do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.

- Cerca de mil pessoas manifestam-se nas ruas de Lisboa para mostrar indignação contra as políticas do Governo, num protesto organizado pela Plataforma 15 de Outubro. Um grupo de elementos do Movimento da Oposição Nacional, que na rede social Facebook se identifica como nacionalista, envolve-se em confrontos com outros manifestantes.

2013 - Barack Hussein Obama II, Barack Obama, toma posse para o segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos.

- Morre, aos 92 anos, Augusto Victor Coelho, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre 1988 e 1990, exerceu ainda as funções de presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados entre 1994 e 1999.

2015 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, pede ao Congresso, dominado pelo Partido Republicano, para levantar o embargo económico contra Cuba no quadro da reaproximação histórica entre os dois países.

2016 - Morre, aos 55 anos, William Dean Johnson, Bill Johnson, o primeiro norte-americano a conquistar um título olímpico no esqui alpino, nos Jogos Olímpicos de Sarajevo em 1984.

- Morre, com 76 anos, a escultora Graça Costa Cabral.

- Morre, aos 84 anos, Paula Gareya, bailarina britânica que fez parte da Companhia de Bailados Verde Gaio e colaborou com a Companhia Nacional de Bailado.

2017 - A Marcha das Mulheres, uma série de manifestações contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a favor dos direitos das mulheres e das minorias, reúne milhares de pessoas contra Donald Trump em vários locais do mundo.

- Morre, aos 64 anos, Alberto da Ponte, empresário e antigo presidente da RTP.

2020 - Covid-19. Primeiro caso diagnosticado nos Estados Unidos do novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais, num doente em Washington após ter viajado à cidade de Wuhan onde teve origem o surto epidémico.

- Morre, aos 77 anos, Terence Graham Parry Jones, Terry Jones, ator, encenador e realizador britânico, cofundador dos Monty Python em 1969.

2021 - O guarda-redes Tom King, do Newport County, da quarta divisão inglesa de futebol, entra para o Guiness Book of Records depois de, no dia 19, ter fixado em 96,01 metros o novo recorde do mundo para o golo marcado de maior distância numa partida oficial de futebol.

2022 - O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é absolvido no processo Selminho, no qual estava acusado de prevaricação por favorecer a imobiliária da família, de que era sócio, em detrimento do município portuense.

2023 - O Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, exonera o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, e nomeia para o cargo o general Tomás Ribeiro Paiva.

2024 - O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) afirma em comunicado que o ataque de 07 de outubro de 2023 contra Israel foi "um passo necessário" e "uma resposta normal" às "conspirações israelitas contra o povo palestiniano", refere ainda que no "caos" em torno da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza "talvez tenham sido cometidos erros".

2025 -- O Presidente norte-americano, Donald Trump, assina uma ordem executiva para retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS).

PENSAMENTO DO DIA: