Concurso de Montras de Natal do Funchal com recorde de participantes atribui 3.500 euros

A Câmara Municipal do Funchal realizou esta quarta-feira, 14 de Janeiro, a cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Montras de Natal 2025, uma iniciativa que registou um recorde histórico de participação, com 105 estabelecimentos comerciais inscritos.

O número representa um crescimento de 25% face a 2024, ano em que participaram 84 estabelecimentos, confirmando uma adesão sem precedentes por parte do comércio local. Entre os inscritos, 52 estabelecimentos participaram pela primeira vez, evidenciando o crescente interesse dos comerciantes nas iniciativas promovidas pela autarquia.

O júri avaliou as montras entre 10 e 15 de Dezembro, tendo em conta critérios como criatividade, originalidade, enquadramento com a época natalícia e sustentabilidade. Os resultados culminaram hoje na entrega dos prémios aos seis vencedores do concurso.

O 1.º prémio foi atribuído ao estabelecimento Farmácia Portuguesa, no valor de 1.000 euros, distinguido pela excelência e inovação da sua montra. Foram ainda atribuídos cinco prémios de melhor montra e o Prémio Montra Sustentável, reconhecendo as boas práticas ambientais, no valor global de 3.500 euros:

1.º lugar – 1.000,00 € - Farmácia Portuguesa;

2.º lugar – 800,00 € - Catita Kids;

3.º lugar – 600,00 € - Intemporaneo;

4.º lugar – 400,00 € - Penha d’Águia;

5. º lugar – 200,00 € - Mãos de Fada;

Prémio Montra Sustentável – 500,00 € - The Real House.

A Câmara Municipal do Funchal aproveitou a ocasião para agradecer a todos os comerciantes pela criatividade, empenho e forte adesão, reforçando o seu compromisso em dinamizar o comércio local e valorizar a atractividade da cidade durante as épocas festivas.