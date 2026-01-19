Um ferido num capotamento em Câmara de Lobos

Um capotamento ocorrido há instantes na Estrada João Gonçalves Zarco, em Câmara de Lobos, mobilizou os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Segundo foi possível aferir, a corporação encontra-se no local, com três meios, a prestar assistência na sequência do acidente, que envolveu uma viatura ligeira. Do sinistro resultou pelo menos uma vítima, desconhecendo-se, para já, a gravidade dos ferimentos.

A ocorrência encontra-se em desenvolvimento, estando as autoridades a tomar conta da situação.