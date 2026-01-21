Baleia em decomposição já não se encontra na baía de Câmara de Lobos
A baleia de grande porte, em avançado estado de decomposição, que foi avistada ontem na baía de Câmara de Lobos já não se encontra no local.
Segundo apurou o DIÁRIO, a saída do animal da área onde tinha sido detectado estará, muito provavelmente, relacionada com a agitação marítima registada na última madrugada, que terá arrastado a baleia, já em avançado estado de decomposição, para fora da baía.
Até ao momento, as causas da morte do animal não são conhecidas.
