Aviso para agitação marítima sobe para laranja

O aviso amarelo para a agitação marítima forte foi agravado para aviso laranja, intermediado por dois períodos de aviso amarelo para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo. Entre a meia-noite e as 9 horas de domingo, o IPMA prevê ondas de Noroeste com 5 a 5,5 metros de altura. Esse é o período crítico deste agravamento previsto, uma vez mais, para o fim-de-semana.

A começar já hoje, a partir das 18 horas até à meia-noite vigorará um aviso amarelo (depois entra em vigor o aviso laranja) e termina, em princípio, às 18 horas de domingo, com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros nestes dois períodos. Na costa Sul da Madeira, entre as 18 horas desta sexta-feira e as 12 horas de domingo, mais precisamente na parte Oeste, vigora o aviso amarelo para ondas de Oeste/Noroeste com 4 a 4,5 metros.

Também vigora um aviso amarelo para vento de Norte/Noroeste com rajadas até 80 km/h nos extremos Leste e Oeste da costa Sul da Madeira e também na costa Norte e Porto Santo, além de rajadas até 110 km/h nas zonas montanhosas, entre as 21 horas de sábado e as 12 horas de domingo.