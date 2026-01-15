IPMA prolonga aviso de agitação marítima até domingo

O IPMA prolongou por várias horas do próximo domingo o aviso amarelo de agitação marítima forte no Arquipélago da Madeira e que tem início já amanhã ao final da tarde.

Já de madrugada o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha prolongado o período até à 1h00 de domingo, 18 de Janeiro, mas há pouco aumentou ainda mais o aviso no tempo para as 7h00, quando inicialmente o período de aviso amarelo estendia-se das 18 horas de sexta-feira até às 7h00 de sábado.

Na prática, o IPMA confirma que a frente que vem de Norte irá condicionar o estado do mar (haverá também chuva, possibilidade de queda de neve e vento muito forte) pelo menos ao longo dos próximos dois dias, a começar a amanhã.

Assim, resumindo, entre as 18 horas de sexta-feira e as 7h00 de domingo, a costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo enfrentarão ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura e na costa Sul, nomeadamente na parte Oeste, as ondas virão de Oeste/Noroeste com 4 a 4,5 metros.