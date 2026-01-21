IPMA prolonga aviso laranja para agitação marítima até ao meio-dia de sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, ao início desta tarde, o aviso laranja de agitação marítima para a Madeira, estendendo-o até às 12 horas de sábado, dia 24 de Janeiro, que inicialmente estava previsto terminar às 7 horas.

De acordo com a actualização, a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso laranja entre as 21 horas de sexta-feira e o meio-dia de sábado, devido à previsão de ondulação forte de noroeste, com ondas entre 5 e 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir uma altura máxima de cerca de 12 metros.

Antes e após o período de aviso laranja, estas zonas permanecem sob aviso amarelo, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros. Já na Costa Sul da Madeira, o IPMA emitiu aviso amarelo de agitação marítima para a parte oeste, válido entre as 21 horas de sexta-feira e as 9 horas de sábado, prevendo ondas de oeste/noroeste com alturas entre 4 e 4,5 metros.