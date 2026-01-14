IPMA emite novo aviso de agitação marítima para sexta e sábado

Já depois de passado o aviso amarelo anterior de agitação marítima forte para as costas Norte da Madeira e do Porto Santo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de emitir novo aviso, agora incluindo também a costa Sul da Madeira.

O aviso estará em vigor entre as 18 horas de sexta-feira, 16 de Janeiro, e as 7h00 de sábado, 17 de Janeiro, prevendo-se ondulação de Noroeste com 4 a 5 metros na Costa Norte da Madeira e na costa do Porto Santo, enquanto na costa Sul da Madeira as ondas terão impacto na na parte Oeste, com direcção Oeste/Noroeste com 4 a 4,5 metros.

Neste momento, não foi lançado mais nenhum aviso pelo IPMA, por exemplo para o vento (muito provável a partir de sexta-feira) e a precipitação, mas é possível que tal venha a acontecer, dependendo da evolução da tempestade que está a caminho de norte para sul e que condicionará o tempo ao longo do fim-de-semana.