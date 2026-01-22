CNID volta a promover Prémio de Imprensa 'Desporto com Ética'

Está aberto o período de candidaturas para a 14.ª edição do Prémio de Imprensa 'Desporto com Ética', iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, (IPDJ), e pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva/Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), no qual a Direção Regional de Desporto é parceira institucional.

Esta iniciativa tem como propósito promover e reconhecer a redação de trabalhos inéditos em língua portuguesa, que versem única e exclusivamente a temática da ética no desporto (inclusão, intervenção social, refugiados, igualdade de género, racismo, xenofobia, entre outros).

São considerados elegíveis os trabalhos da autoria de indivíduos com e sem carteira profissional, que tenham sido publicados ou difundidos em órgãos de comunicação social portugueses no ano civil de 2025 (01/01 a 31/12), com sede em Portugal Continental, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e registados na Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ou das comunidades portuguesas emigrantes, que se enquadrem nos seguintes 3 segmentos:

a) Trabalhos publicados na imprensa regional;

b) Trabalhos publicados na imprensa desportiva e/ou imprensa generalista;

c) Trabalhos difundidos pela rádio e/ou televisão.

Os órgãos de comunicação social interessados em apresentar uma candidatura deverão fazê-lo, até ao dia 31 de Janeiro de 2026.

Mais se informa que, à semelhança das edições anteriores e conforme exposto no artigo n.º 9 do Regulamento n.º 740/2024, de 9 de Julho, encontram-se previstas a atribuição de prémios monetários em cada segmento (1.º prémio: 750 euros, 2.º prémio: 500 euros e 3.º prémio: 250 euros). A avaliação dos trabalhos candidatados estará a cargo de um júri devidamente nomeado pelo IPDJ e pelo CNID.

Para mais informações, consulte o site do PNED e o regulamento do concurso, através do seguinte link: https://pned.ipdj.gov.pt/concurso?titulo=premio-de-imprensa-desporto-com-etica-xiv&fbclid=IwY2xjawPEunxleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEexzScvyhhTOwKUzABFlmYJOqx0mfWncNJJjHAnAj34Tyh4Q0yYVCiR7rNGc0_aem_6ObnypVQkISnP5rR0-t20Q.