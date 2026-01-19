Presidenciais com vista para a 2.ª volta nos jornais nacionais

Bom dia. Todos os jornais nacionais generalistas e de economia abordam as eleições presidenciais que, ontem, definiram os dois candidatos a passar à segunda volta. E até há um jornal desportivo que chama o tema à primeira página.

No Diário de Notícias:

- "Seguro e Ventura disputam votos do centro-direita na segunda volta"

- "António José Seguro 31,15%. André Ventura 23,39%. João Cotrim de Figueiredo 16,03%. Henrique Gouveia e Melo 12,35%. Luís Marques Mendes 11,36%"

- "Medidas. UE quer ser mais autónoma na produção, distribuição e aquisição de medicamentos e está a reforçar legislação"

- "Comércio. Divisão sobre acordo UE-Mercosul compromete ratificação no Parlamento Europeu"

- "Tensão. Macron quer usar 'bazuca comercial' da UE para responder a ameaça de tarifas de Trump"

- "Coreia do Norte. Ju-ae, a potencial herdeira de Kim pode ter um cargo no pratico aos 13 anos?"

- "Natação. Portugal reforça ambição no polo aquático feminino"

- "Patrícia Reis. 'Todos têm razão e não há espaço para a dúvida. É como se a incerteza fosse uma fragilidade'"

No Correio da Manhã:

- "Seguro e Ventura ganham luta por Belém. Segunda volta das Presidenciais a 8 de fevereiro"

- "António José Seguro 31,14%. 'Com a nossa vitória, venceu a democracia'"

- "André Ventura 23,48%. 'Há um novo líder da direita em Portugal'"

- "Marques Mendes e Gouveia e Melo são os grandes derrotados da noite eleitoral. Cotrim com votação superior à da Iniciativa Liberal"

- "Terror na internet. Condenada mulher que perseguia enfermeira"

- "V. Guimarães 0 FC Porto 1. Dragão conquista castelo com penálti"

- "Menos 789. Motoristas de TVDE deixam a profissão"

- "Setúbal. Utente ameaça médicos na urgência"

- "Esposende. Morre após jogo de futebol"

No Público:

- "Segunda volta para definir o país. António José Seguro 31,11%. André Ventura 23,52%"

- "Presidenciais 2026. Seguro ganha a Ventura e na segunda volta Montenegro, Mendes e Cotrim abstêm-se"

- "João Cotrim Figueiredo 15,99%, Henrique Gouveia e Melo 12,33%, Luís Marques Mendes 11,31%, Catarina Martins 2,06%, António Filipe 1,64, Manuel João Vieira 1,08%, Jorge Pinto 0,68%, André Pestana 0,19%, Humberto Pereira 0,08%, Abstenção 47,35%"

No Jornal de Notícias:

- "Seguro ganha e enfrenta Ventura na segunda volta"

- "António José Seguro. 31,1%. 'Recebi votos de todos os quadrantes políticos. Sou livre, vivo sem amarras. Venceu a democracia. Convido todos os democratas a juntarem-se a nós para derrotarmos o ódio'"

- "André Ventura. 23,5%. 'Os portugueses acreditaram que só havia uma alternativa ao socialismo. A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a liderança dessa Direita'"

- "Cotrim Figueiredo 16%"

- "Gouveia e Melo 12,3%"

- "Marques Mendes 11,3%"

- "Cotrim Figueiredo diz que primeiro-ministro 'não esteve à altura'. Almirante admite continuar na política. Marques Mendes assume derrota pessoal"

- "Abstenção desce para valores de há 20 anos. Veja os resultados, distrito a distrito"

- "V. Guimarães 0-1 F. C. Porto. Dragões sobrevivem a filme duro no berço e conquistam um Oskar"

No Negócios:

- "À segunda volta. António José Seguro ou André Ventura, um deles será o novo Presidente"

- "Marques Mendes sofre pesada derrota. Montenegro evita colagem e não dará indicação de voto"

- "Investidor privado. Ouro, ações ou bitcoin. Onde investir em 2026?"

- "Fórum Mundial. Com receio da geopolítica, Davos vai procurar o diálogo"

No O Jornal Económico:

- "O líder que o PS não quis é o vencedor anti-Ventura.'Esta é a casa de todos os democratas, são todos bem-vindos. Não há portugueses bons e portugueses maus'"

- "André Ventura. 'Eu vou agregar a direita portuguesa a partir de hoje'"

- "Cotrim Figueiredo. 'Os portugueses vão ser confrontados com péssima escolha'"

- "Henrique Gouveia e Melo. 'Tenho dois planos: continuar ou dedicar-me à vida privada'"

- "Como ficaram os candidatos com maiores derrotas"

- "Os perfis dos candidatos que vão medir forças"

- "Os vencedores e os perdedores da primeira volta"

- "UE avalia contramedidas face à ameaça de Trump"

- "Powell. Reserva Federal passa ao ataque na tensão com a Casa Branca"

No O Jogo:

- "V. Guimarães 0-1 FC Porto. À prova de bala"

- "Golo de penálti de Alan Varela mantém dragões firmes na liderança"

- "Francesco Farioli. 'Diogo Costa ajudou-nos muito e Alan Varela teve personalidade'"

- "Sporting. 'Posso dar muito à equipa'. Faye chega a Lisboa e assina até 2030"

- "Benfica. Semana decisiva para Rafa. Também há um extremo na lista de reforços"

- "Obrador emprestado ao Torino"

- "Tondela 0-1 Braga"

- "Santa Clara 0-1 Famalicão"

- "Internacional. Senegal rei de áfrica. Abandono do relvado e depois... o título"

- "Andebol Euro'2026. Decisão adiada. Empate frustrante (29-29) frente à Macedónia"

No A Bola:

- "Rafa decide-se esta semana. Benfica e Besiktas mais próximos"

- "André Luiz prefere as águias ao Olympiakos do atual patrão"

- "V. Guimarães 0-1 FC Porto. Vitória a ferros"

- "'Somos gente trabalhadora, orgulhamo-nos de representar a gente operária' - Farioli"

- "FC Porto mantém liderança confortável"

- "Varela marcou de penálti em jogo muito difícil para o dragão"

- "Santa Clara 0-1 Famalicão"

- "Tondela 0-1 SC Braga"

- "Sporting. Faye já está em Lisboa"

- "'Geny passa a melhor fase da carreira', afirma Chiquinho Conde, selecionador de Moçambique"

- "Europeu de Andebol. Portugal empata com Macedónia do Norte e deixa tudo por decidir"

- "Senegal reina em África após final de loucos"

E no Record:

- "V. Guimarães-FC Porto 0-1. Porto seguro. Triunfo difícil no berço mantém avanço na liderança"

- "Sporting. Finalmente Faye. Reforço aterrou em Lisboa cheio de confiança. 'Posso dar muito à equipa'"

- "Benfica. Rafa para fechar já. Águias pretendem resolver novela nos próximos dias"

- "Futebol feminino. Torreense 2 Benfica 2 (A. P.). Marítimo 1 FC Porto 1 (5-6 pen). Sp Braga 2 Rio Ave1. Grandes nas meias da Taça"

- "Europeu de andebol. Macedónia 29 Portugal 29. Empate adia decisão"

- "Eleições Presidenciais. António José Seguro e André Ventura passam à 2.ª volta"