Últimos cartuchos presidenciais em destaque na imprensa

Bom dia. As eleições Presidenciais que decorrem no domingo, 18 de Janeiro, têm hoje o seu último dia de campanha para os candidatos 'queimarem' ideias, propostas e ataques entre si, naquele que ficará marcado como a disputa mais renhida (em número de candidatos) e que, muito provavelmente, nos levará a uma segunda volta dentro de 17 dias, algo que não acontecia há 40 anos... É um tema quase inevitável na imprensa generalista, e não só, de hoje.

No semanário Expresso:

- "País partido"

- "Presidenciais 2026. Número elevado de indecisos vai definir quem passa a uma segunda volta, que arrisca trazer ainda maior polarização"

- "Nove perguntas e gráficos para seguir a noite eleitoral"

- "Eleitorado volátil vai ser decisivo. Jorge Pinto liberta voto para Seguro"

- "Segunda volta contra Ventura? PSD não deve apoiar ninguém, PS com Mendes"

- "Governo adia lei dos médicos tarefeiros para depois das eleições"

- "Partilha de imagens de tortura envolve mais de 70 polícias"

- "Maioria das escolas contratou docentes sem formação para dar aulas"

- "Exclusivo. Lula sobre Mercosul: cooperação ganha à intimidação"

- "Inflação e concorrência levam ao fecho de centenas de restaurantes"

- "Para o cérebro, o amor é como uma droga"

- "Andebol: Seleção só descansa com uma medalha"

- "Anne Applebaum: 'Como Trump está a destruir os EUA'"

- "Embaixada no Irão encerrada"

No semanário Nascer do Sol:

- "Voto antecipado e emigrantes repetem boletim na 2.ª volta"

- "Está tudo em aberto com tantos eleitores que só sabem em quem não vão votar"

- "Hugo Soares, secretário-geral PSD. 'Cada voto em Cotrim corresponde à eleição de Seguro como Presidente da República'"

- "Rui Santos. 'Eu seria um bom selecionador nacional'"

- "Rui Lopo. Currículo de presidente da Carris suscita dúvidas"

- "Varandas Fernandes. 'Não concebo uma 2.ª volta sem Seguro'"

- "Katja Hoyer. História de vida Para Lá Do Muro. Em entrevista a José Cabrita Saraiva, a historiadora autora do livro Para Lá Do Muro, fala sobre os tempos da antiga RDA [República Democrática da Alemanha], onde 'a taxa de suicídio era das mais altas da Europa'"

No Público:

- "Presidenciais 2026. A campanha que mudou (quase) tudo"

- "Casa Pia acusado de violar sanções da UE em negócio com clube russo"

- "Tensão no Árctico. Europa envia tropas para a Gronelândia face a novas ameaças"

- "Caso Oeno. Gastou 33 mil euros em vinho e acabou a fazer queixa à polícia"

- "Dançando com a Diferença. 25 anos a dançar, lutar e abrir caminho"

- "Violência policial. Tortura na PSP envolveu mais agentes e pelo menos 13 vítimas"

No Jornal de Notícias:

- "Disparam denúncias por burlas com crédito fácil e criptomoedas"

- "Sondagem diária Pitagórica para o JN/TSF e TVI/CNN. Seguro, Ventura e Cotrim no sprint final"

- "24,2% António José Seguro, 22,9% André Ventura, 21,1% Cotrim Figueiredo, 13,4% Gouveia e Melo, 12,6% Marques Mendes"

- "Sorteio. Torreense ou Fafe vão estar na final da Taça"

- "Porto. Fingiam ser empregados de limpeza para roubar"

- "Violência. Polícias sodomitas espancaram argelino. Homem algemado levou socos e pontapés"

- "Ponte de Lima. Espera de mais de duas horas para comer sarrabulho"

- "Yazaki Saltano com novo despedimento coletivo que abrange 163 trabalhadores"

- "Matosinhos. Governo procura fundos para parque eólico offshore"

- "Evasões. É quente, é chocolate"

No Diário de Notícias:

- "Seguro com 20 pontos de vantagem face a Ventura na segunda volta"

- "Venezuela. Trump almoça com Corina Machado, mas continua a apostar em Delcy Rodríguez"

- "Polémica. Acusação de assédio na IL. 'Ela disse-me que toda a gente sabia no grupo parlamentar'"

- "Justiça. Dois polícias acusados de tortura. Esquadra não tinha comando próprio"

- "Educação. Falta de professores chegou ao Centro e Norte do país"

- "Tensão. Europa passa das palavras à ação militar em defesa da Gronelândia"

- "Balanço. Em 2025, portugueses entregaram cerca de 1470 autodeclarações de doença por dia"

- "China. Jung Chang: 'Deng era um libertador. Iniciou as reformas. Mas cometeu um erro: recusou-se a denunciar Mao'"

- "Memória. A arte do confinamento segundo Goliarda Sapienza"

No Correio da Manhã:

- "Hospital entrega corpo errado à família. Familiares descobrem erro antes de cremação"

- "Irmão de apresentador Rui Oliveira e cunhado de Goucha morre, mas cadáver entregue para funeral era de outra pessoa"

- "Miguel Arruda. Ex-deputado caçado a roubar malas"

- "Acidente em Pombal. Três mortos e quatro feridos em choque brutal"

- "Caso de assédio sexual. Ex-assessora de Cotrim diz que recebeu ameaças"

- "Festa de Mário Ferreira. Gouveia e Melo interrompe campanha para almoçar com empresário"

- "Caldas da Rainha. Homicida em fuga é pastor evangélico"

- "Felgueiras. Viciado em jogo mata e queima tio"

- "Benfica. Mourinho exige mudanças no Benfica"

- "Sporting-Casa Pia. Borges quer mais do leão"

- "Taça de Portugal. Clássico à vista nas meias-finais e tomba gigantes no Jamor"

No Negócios:

- "Presidenciais. As eleições mais imprevisíveis"

- "Jogos de bastidores e trunfos que deram a vitória aos presidentes"

- "Salários. Prémios isentos de IRS fazem subir imposto"

- "Alta velocidade. Novas regras antecipam corrida a três no novo troço"

No O Jornal Económico:

- "Falta de mão-de-obra e corte na imigração assustam empresas"

- "Iberfar vai produzir 100 toneladas por ano de canábis"

- "A agonia da Sicasal"

- "Agricultores portugueses são dos que mais perdem com nova PAC"

- "Salvador Caetano vai às compras e cresce pelo mundo inteiro"

- "Gigante americana do imobiliário tem portefólio de 500 milhões para venda"

- "Novo Presidente terá de encontrar saída para a reforma da lei laboral"

- "Metalurgia à boleia da guerra para reduzir risco no setor automóvel"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Sentimos todos os adversários à perna'. André Villas-Boas fala de plantel 'em princípio' fechado e de uma época longa"

- "Queixa à FPF por danos no banco de suplentes do Benfica. Gonçalo Oliveira pede desculpa. 'Lamento o ato irrefletido'"

- "Benfica. Como Mourinho motivou depois do adeus à Taça. Exibição no clássico no Dragão apontada como exemplo a seguir"

- "Richard Ríos escapa a operação, para já"

- "Sporting-Casa Pia. 'Já não sinto nada'. Rui Borges resignado com as sucessivas lesões"

- "Acordo total por Faye"

- "Taça de Portugal. 'O meu pai é ferrenho, toda a família é bracarense'. Médio do Fafe, João Oliveira conta como foi eliminar o clube onde cumpriu a formação"

- "Meias-finais. Fafe-Torreense. Sporting ou Aves SAD-FC Porto"

No A Bola:

- "Sporting-Casa Pia. Leão dormente. Sporting tem sete lesionados (um deles a novidade Diomande) e dois castigados"

- "Foco no futuro. Mourinho quer que a equipa encare 2.º metade da época como uma folha em branco"

- "Lesão (luxação anterior traumática do ombro direito) de Richard Ríos é mais uma dor de cabeça para o treinador"

- "A Toque de Bola. Giovanni Branchini, o empresário de Romário, Ronaldo 'fenómeno', Rui Costa..."

- "Fafe ou Torreense, um deles vai à final"

- "Sporting ou Aves SAD frente aos dragões na outra meia-final"

- "Andebol. Portugal estreia-se hoje no europeu. Seleção defronta a Roménia às 17h00"

E no Record:

- "Sporting- Casa Pia. Até que enFaye. Reforço chega hoje e vai a Alvalade ver o jogo"

- "Centrais do futuro mostram as garras. Tomás Araújo com mais ações defensivas e desarmes. António Silva foi rei dos alívios"

- "Benfica. Richard Rios escapa à operação. Fez luxação no ombro esquerdo"

- "FC Porto. Villas-Boas de barriga cheia. Avaliação a Veríssimo no Dragão. 'Arbitragem excelente'"

- "Taça de Portugal. Final histórica no horizonte. Sporting/AVS-FCPorto. Fafe-Torreense"

- "Entrevista Manuel João Vieira. Candidato a Belém gosta do desporto-rei. 'O futebol é como a pornografia'"