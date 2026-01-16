Últimos cartuchos presidenciais em destaque na imprensa
Bom dia. As eleições Presidenciais que decorrem no domingo, 18 de Janeiro, têm hoje o seu último dia de campanha para os candidatos 'queimarem' ideias, propostas e ataques entre si, naquele que ficará marcado como a disputa mais renhida (em número de candidatos) e que, muito provavelmente, nos levará a uma segunda volta dentro de 17 dias, algo que não acontecia há 40 anos... É um tema quase inevitável na imprensa generalista, e não só, de hoje.
No semanário Expresso:
- "País partido"
- "Presidenciais 2026. Número elevado de indecisos vai definir quem passa a uma segunda volta, que arrisca trazer ainda maior polarização"
- "Nove perguntas e gráficos para seguir a noite eleitoral"
- "Eleitorado volátil vai ser decisivo. Jorge Pinto liberta voto para Seguro"
- "Segunda volta contra Ventura? PSD não deve apoiar ninguém, PS com Mendes"
- "Governo adia lei dos médicos tarefeiros para depois das eleições"
- "Partilha de imagens de tortura envolve mais de 70 polícias"
- "Maioria das escolas contratou docentes sem formação para dar aulas"
- "Exclusivo. Lula sobre Mercosul: cooperação ganha à intimidação"
- "Inflação e concorrência levam ao fecho de centenas de restaurantes"
- "Para o cérebro, o amor é como uma droga"
- "Andebol: Seleção só descansa com uma medalha"
- "Anne Applebaum: 'Como Trump está a destruir os EUA'"
- "Embaixada no Irão encerrada"
No semanário Nascer do Sol:
- "Voto antecipado e emigrantes repetem boletim na 2.ª volta"
- "Está tudo em aberto com tantos eleitores que só sabem em quem não vão votar"
- "Hugo Soares, secretário-geral PSD. 'Cada voto em Cotrim corresponde à eleição de Seguro como Presidente da República'"
- "Rui Santos. 'Eu seria um bom selecionador nacional'"
- "Rui Lopo. Currículo de presidente da Carris suscita dúvidas"
- "Varandas Fernandes. 'Não concebo uma 2.ª volta sem Seguro'"
- "Katja Hoyer. História de vida Para Lá Do Muro. Em entrevista a José Cabrita Saraiva, a historiadora autora do livro Para Lá Do Muro, fala sobre os tempos da antiga RDA [República Democrática da Alemanha], onde 'a taxa de suicídio era das mais altas da Europa'"
No Público:
- "Presidenciais 2026. A campanha que mudou (quase) tudo"
- "Casa Pia acusado de violar sanções da UE em negócio com clube russo"
- "Tensão no Árctico. Europa envia tropas para a Gronelândia face a novas ameaças"
- "Caso Oeno. Gastou 33 mil euros em vinho e acabou a fazer queixa à polícia"
- "Dançando com a Diferença. 25 anos a dançar, lutar e abrir caminho"
- "Violência policial. Tortura na PSP envolveu mais agentes e pelo menos 13 vítimas"
No Jornal de Notícias:
- "Disparam denúncias por burlas com crédito fácil e criptomoedas"
- "Sondagem diária Pitagórica para o JN/TSF e TVI/CNN. Seguro, Ventura e Cotrim no sprint final"
- "24,2% António José Seguro, 22,9% André Ventura, 21,1% Cotrim Figueiredo, 13,4% Gouveia e Melo, 12,6% Marques Mendes"
- "Sorteio. Torreense ou Fafe vão estar na final da Taça"
- "Porto. Fingiam ser empregados de limpeza para roubar"
- "Violência. Polícias sodomitas espancaram argelino. Homem algemado levou socos e pontapés"
- "Ponte de Lima. Espera de mais de duas horas para comer sarrabulho"
- "Yazaki Saltano com novo despedimento coletivo que abrange 163 trabalhadores"
- "Matosinhos. Governo procura fundos para parque eólico offshore"
- "Evasões. É quente, é chocolate"
No Diário de Notícias:
- "Seguro com 20 pontos de vantagem face a Ventura na segunda volta"
- "Venezuela. Trump almoça com Corina Machado, mas continua a apostar em Delcy Rodríguez"
- "Polémica. Acusação de assédio na IL. 'Ela disse-me que toda a gente sabia no grupo parlamentar'"
- "Justiça. Dois polícias acusados de tortura. Esquadra não tinha comando próprio"
- "Educação. Falta de professores chegou ao Centro e Norte do país"
- "Tensão. Europa passa das palavras à ação militar em defesa da Gronelândia"
- "Balanço. Em 2025, portugueses entregaram cerca de 1470 autodeclarações de doença por dia"
- "China. Jung Chang: 'Deng era um libertador. Iniciou as reformas. Mas cometeu um erro: recusou-se a denunciar Mao'"
- "Memória. A arte do confinamento segundo Goliarda Sapienza"
No Correio da Manhã:
- "Hospital entrega corpo errado à família. Familiares descobrem erro antes de cremação"
- "Irmão de apresentador Rui Oliveira e cunhado de Goucha morre, mas cadáver entregue para funeral era de outra pessoa"
- "Miguel Arruda. Ex-deputado caçado a roubar malas"
- "Acidente em Pombal. Três mortos e quatro feridos em choque brutal"
- "Caso de assédio sexual. Ex-assessora de Cotrim diz que recebeu ameaças"
- "Festa de Mário Ferreira. Gouveia e Melo interrompe campanha para almoçar com empresário"
- "Caldas da Rainha. Homicida em fuga é pastor evangélico"
- "Felgueiras. Viciado em jogo mata e queima tio"
- "Benfica. Mourinho exige mudanças no Benfica"
- "Sporting-Casa Pia. Borges quer mais do leão"
- "Taça de Portugal. Clássico à vista nas meias-finais e tomba gigantes no Jamor"
No Negócios:
- "Presidenciais. As eleições mais imprevisíveis"
- "Jogos de bastidores e trunfos que deram a vitória aos presidentes"
- "Salários. Prémios isentos de IRS fazem subir imposto"
- "Alta velocidade. Novas regras antecipam corrida a três no novo troço"
No O Jornal Económico:
- "Falta de mão-de-obra e corte na imigração assustam empresas"
- "Iberfar vai produzir 100 toneladas por ano de canábis"
- "A agonia da Sicasal"
- "Agricultores portugueses são dos que mais perdem com nova PAC"
- "Salvador Caetano vai às compras e cresce pelo mundo inteiro"
- "Gigante americana do imobiliário tem portefólio de 500 milhões para venda"
- "Novo Presidente terá de encontrar saída para a reforma da lei laboral"
- "Metalurgia à boleia da guerra para reduzir risco no setor automóvel"
No O Jogo:
- "FC Porto. 'Sentimos todos os adversários à perna'. André Villas-Boas fala de plantel 'em princípio' fechado e de uma época longa"
- "Queixa à FPF por danos no banco de suplentes do Benfica. Gonçalo Oliveira pede desculpa. 'Lamento o ato irrefletido'"
- "Benfica. Como Mourinho motivou depois do adeus à Taça. Exibição no clássico no Dragão apontada como exemplo a seguir"
- "Richard Ríos escapa a operação, para já"
- "Sporting-Casa Pia. 'Já não sinto nada'. Rui Borges resignado com as sucessivas lesões"
- "Acordo total por Faye"
- "Taça de Portugal. 'O meu pai é ferrenho, toda a família é bracarense'. Médio do Fafe, João Oliveira conta como foi eliminar o clube onde cumpriu a formação"
- "Meias-finais. Fafe-Torreense. Sporting ou Aves SAD-FC Porto"
No A Bola:
- "Sporting-Casa Pia. Leão dormente. Sporting tem sete lesionados (um deles a novidade Diomande) e dois castigados"
- "Foco no futuro. Mourinho quer que a equipa encare 2.º metade da época como uma folha em branco"
- "Lesão (luxação anterior traumática do ombro direito) de Richard Ríos é mais uma dor de cabeça para o treinador"
- "A Toque de Bola. Giovanni Branchini, o empresário de Romário, Ronaldo 'fenómeno', Rui Costa..."
- "Fafe ou Torreense, um deles vai à final"
- "Sporting ou Aves SAD frente aos dragões na outra meia-final"
- "Andebol. Portugal estreia-se hoje no europeu. Seleção defronta a Roménia às 17h00"
E no Record:
- "Sporting- Casa Pia. Até que enFaye. Reforço chega hoje e vai a Alvalade ver o jogo"
- "Centrais do futuro mostram as garras. Tomás Araújo com mais ações defensivas e desarmes. António Silva foi rei dos alívios"
- "Benfica. Richard Rios escapa à operação. Fez luxação no ombro esquerdo"
- "FC Porto. Villas-Boas de barriga cheia. Avaliação a Veríssimo no Dragão. 'Arbitragem excelente'"
- "Taça de Portugal. Final histórica no horizonte. Sporting/AVS-FCPorto. Fafe-Torreense"
- "Entrevista Manuel João Vieira. Candidato a Belém gosta do desporto-rei. 'O futebol é como a pornografia'"