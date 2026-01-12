Formação sobre ética e integridade reúne agentes do futebol madeirense

A Associação de Futebol da Madeira (AF Madeira), em parceria com a NAFRAM – Núcleo de Árbitros de Futebol da Madeira, promoveu esta segunda-feira à noite uma acção de formação subordinada ao tema “Compromisso Ético: Treinar, Arbitrar e Dirigir com Integridade”, que decorreu no auditório da Escola Horácio Bento Gouveia.

A iniciativa reuniu treinadores, árbitros, dirigentes e outros agentes desportivos, contando com a presença do director regional de Desporto, David Gomes, do presidente da NAFRAM, Pedro Luz, do coordenador nacional do Plano Nacional de Ética no Desporto, José Carlos Lima, bem como de representantes do futebol profissional e académico.

Na abertura da sessão, o presidente da AF Madeira, Rui Coelho, destacou a importância da parceria com a NAFRAM, sublinhando que o desenvolvimento do futebol regional passa não apenas pela vertente competitiva ou pelas infra-estruturas, mas sobretudo pela formação de pessoas "mais conscientes e mais responsáveis", comprometidas com os valores do desporto.

Rui Coelho salientou ainda a relevância da presença de José Carlos Lima, considerando-a um sinal do alinhamento da Região Autónoma da Madeira com a estratégia nacional que coloca a ética, a integridade, o respeito e o fair play no centro da prática desportiva.

A sessão contou também com a participação do treinador do Clube Desportivo Nacional, Tiago Margarido, e do árbitro internacional madeirense Anzhony Rodrigues, ambos apontados como exemplos de responsabilidade e referência para os jovens que praticam e acompanham o futebol regional. O dirigente associativo destacou o papel dos treinadores enquanto educadores e líderes, bem como a arbitragem como pilar da verdade desportiva e da justiça competitiva.

No âmbito da formação dos jovens, Rui Coelho defendeu a criação de contextos seguros e pedagógicos, onde se promova a competição com valores, o respeito pelas regras e a dignidade na vitória e na derrota, reafirmando o compromisso da AF Madeira com esse modelo de desenvolvimento desportivo.

Quando falamos de ética no desporto, falamos sobretudo da formação dos nossos jovens. Falamos de contextos seguros, positivos e pedagógicos, onde se aprende a competir sem perder valores, a ganhar com humildade e a perder com dignidade. É este o futebol que queremos promover. É este o futebol que a Associação de Futebol da Madeira se compromete, diariamente, a defender Rui Coelho

A moderação da acção esteve a cargo do professor doutor Hélder Lopes, da Universidade da Madeira, cuja colaboração com a AF Madeira foi igualmente valorizada, nomeadamente no contributo para a formação e qualificação de treinadores, técnicos e professores de Educação Física.

Acreditamos firmemente que melhores técnicos formadores correspondem a melhor desporto, melhores atletas e melhores cidadãos Rui Coelho

A formação encerrou com um apelo à continuidade do investimento na qualificação dos agentes desportivos e no reforço de uma cultura ética no futebol madeirense, assente na responsabilidade colectiva e na formação contínua.