Clássico no futebol e Presidenciais dominam a imprensa de hoje

Bom dia. Os jornais nacionais, que são publicados esta quarta-feira, dividem-se entre atenções aos últimos dias da campanha às Eleições Presidenciais, com destaque às sondagens e às actividades dos candidatos, daquilo que se pressupõe ser apenas a primeira volta, com um jogo de futebol, um Clássico entre FC Porto e SL Benfica que não terá 'segunda volta', pois é um jogo a eliminar para a Taça de Portugal e tem de ficar tudo decidido hoje, a partir das 20h45, ao contrário do acto eleitoral que decorre no domingo e, previsivelmente, 15 depois...

Na revista Sábado:

- "As casas de ultraluxo para estrangeiros"

- "As mulheres dos candidatos a Belém. Margarida, Dina e Sofia: elas podem ser primeira-dama"

- "Trump e os Açores. O interesse histórico americano e o risco em 2026"

- "'Familygate'. Marido de secretária de Estado nomeado e aumentado"

- "Universidades. Centenas de professores não são pagos pelas aulas"

No Diário de Notícias:

- "Reportagem. Marques Mendes foi a Fátima apelar à conversão de quem quer votar em Cotrim"

- "441 queixas por ruído noturno levam Moedas a proibir venda de álcool para consumir na rua"

- "Revolta. Trump incentiva protestos no Irão e alega que "ajuda está a caminho'"

- "Inflação. Custo de vida agravou-se 20% desde que começou a guerra na Ucrânia"

- "Campanha 'online'. Prevenção da radicalização. PJ defende divulgação de plano mantido secreto pelo SSI"

- "Energia. Governo lança apoio à compra de carros elétricos com 20 milhões até março"

- "História. Ross King. 'Vivemos num mundo 'romano' só que com melhor tecnologia'"

- "Padel. Sofia Araújo. A portuguesa que é a 7.ª Mundial e uma das figuras da modalidade"

- "Futebol. FC Porto-Benfica. Um jogo da Taça que pode mudar a época das equipas"

No Correio da Manhã:

- "Oito casos confirmados no país. Fungo mortal ataca hospitais"

-"Três mortes em Portugal associadas ao 'candida auris'"

- "FC Porto-Benfica. Clássico escaldante nos 'quartos' da Taça"

- "Votos nas legislaturas rendem 5,1 milhões/ano ao Chega"

- "A partir de abril. Entregar garrafas e latas vale 10 cêntimos"

- "Conta ao CM. Castelo Branco regressa a tribunal para discutir posse da casa"

- "Milhares de vítimas da repressão no Irão"

- "Ex-assessora acusa Cotrim. IL conhecia alegações de assédio"

- "Almada. Telemóvel esquecido leva a homicídio"

- "Lei laboral. Sindicatos na rua protestam"

- "Igreja. Polémica em Aveiro com padre não reconhecido"

No Público:

- "Dois na frente em corrida a três"

- "Presidenciais 2026. Sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1 mostra que Mendes e Melo registam maiores quedas e surgem em 4.º lugar"

- "Cotrim. Quase tantas intenções de voto da AD como Mendes"

- "Segunda volta. Candidato do PS é o mais bem posicionado"

- "24% André Ventura, 23% António José Seguro, 19% João Cotrim Figueiredo, 14% Gouveia e Melo, 14% Marques Mendes"

- "Dívida. Novo Banco avança para o Supremo contra Luís Filipe Vieira"

- "Diplomacia. 'Escolhemos a Dinamarca', afirma líder da Gronelândia"

- "Oneo. Armazém britânico tem 168 mil vinhos de lesados"

No Jornal de Notícias:

- "Falta de mão-de-obra faz disparar mensalidades nos lares privados"

- "Justiça. Tribunal liberta 'bruxas' presas há ano e meio que tinham cobrado 275 mil euros a vítimas"

- "Migração. Portugal desembolsa 8,4 milhões e evita receber refugiados"

- "Sondagem. Seguro reforça vantagem, Cotrim e Ventura colados na perseguição"

- "Guimarães. Metrobus antes de 2029 para tirar carros da EN101"

- "Tecnologia. Desperdícios alimentares usados em embalagens futuristas"

- "Irão. Trump dá impulso aos revoltosos e ameaça com sanções"

- "O clássico do tira-teimas"

- "Dragões arrasam escolha de Fábio Veríssimo para apitar partida da Taça"

- "'Não sei se vamos ser muito pressionados, mas vamos estar prontos. Temos de fazer melhor do que no outro jogo' - Francesco Farioli, treinador do F. C. Porto"

- "Benfica forçado a ganhar ao FC Porto para salvar época"

- "'Não consigo aceitar a mediocridade. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim' - José Mourinho, treinador do Benfica"

No Negócios:

- "Gigantes nacionais são os sextos mais generosos nos dividendos"

- "Ministra da Energia valida negócio da Galp com a Moeve"

- "Dois terços do cabaz familiar ficaram mais caros"

- "Santander força Governo a aumentar a garantia pública"

- "Bolsas. Trump não trava entusiasmo: EUA são o destino favorito"

- "Previsões para praças europeias dividem City e Wall Street"

- "Catarina Almeida Garrett [cofundadora da AGPC Investments]. Lei da Nacionalidade: 'Há desilusão com as alterações das regras a meio do jogo'"

No O Jornal Económico:

- "Exportação de vinho para os EUA cai 20%"

- "'Não perdemos o controlo sobre uma refinaria, ganhamos o controlo de outras duas' [Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente]"

- "Bruxelas aprova 5,8 mil milhões para a defesa"

- "Melhor franchise global da McDonald's fica no Grande Porto"

- "Greenvolt instala 2,5 MW para líder do retalho na Grécia"

- "Leilão para atribuir áreas para pesquisa de lítio vai avançar"

- "Mais de 190 mil assinaturas contra nova lei laboral"

- "Automóvel. Salvador Caetano entra em força no mercado irlandês"

No Record:

- "FC Porto-Benfica. Quentíssimo. Clássico ferve com Villas-Boas, Mourinho e queixas sobre árbitro"

- "Farioli elogia rival. 'Que seja um bom jogo entre as duas maiores equipas de Portugal'"

- "Special One exibe currículo. 'Como jogadores há Ronaldo, Eusébio e Figo: como treinador só há um...'"

- "Sporting. Pote corre para a Champions. Pode voltar com o PSG"

- "Ali Hassan (1964-2026)"

- "Boavista. Axadrezados em risco de extinção"

No O Jogo:

- "Taça de Portugal. FC Porto-Benfica"

- "Risco total. Clássico regressa ao Dragão para definir quem segue para as meias-finais"

- "Farioli. 'O Benfica é uma equipa mais agressiva'"

- "Mourinho. 'É tão fácil analisar o FC Porto'"

- "'CA [Conselho de Arbitragem] e Luciano Gonçalves sem condições para continuar'. SAD critica nomeação do árbitro Fábio Veríssimo"

- "Villas-Boas estranha silêncio da APAF nas declarações de Varandas"

- "Sporting. A nova obra do arquiteto Rui Borges. Receção ao Casa Pia obriga a mudar o onze pela 24.ª vez em 30 jogos"

- "Diomande treinou e Debast está recuperado"

- "Boavista falha e tem fim à vista. Não pagou prestação de 150 mil euros"

- "Fafe-Braga. Feridas e motivação"

E no A Bola:

- "FC Porto-Benfica. Alta tensão"

- "Árbitro de Leiria volta ao Dragão após episódio da televisão no balneário"

- "Dragões criticam nomeação de Fábio Veríssimo para arbitrar o clássico"

- "'Benfica está mais agressivo' - Francesco Farioli"

- "Técnico do Benfica diz que foi o único a atingir o nível de Ronaldo, Eusébio ou Figo, mas como treinador"

- "'Serei Mourinho até ao fim' - José Mourinho"

- "Taça de Portugal. Quartos de final. Fafe-SC Braga. Guerreiros na ressaca, Fafe em busca da história"

- "Sporting. Pote está de regresso"

- "Fuso horário da China tem atrasado fecho do negocio para a aquisição do passe de Souleymane Faye"

- "Nacional. Boavista à beira da extinção"

- "'Quero ser autêntico'. Ian Cathro, treinador do Estoril"