Clássico no futebol e Presidenciais dominam a imprensa de hoje
Bom dia. Os jornais nacionais, que são publicados esta quarta-feira, dividem-se entre atenções aos últimos dias da campanha às Eleições Presidenciais, com destaque às sondagens e às actividades dos candidatos, daquilo que se pressupõe ser apenas a primeira volta, com um jogo de futebol, um Clássico entre FC Porto e SL Benfica que não terá 'segunda volta', pois é um jogo a eliminar para a Taça de Portugal e tem de ficar tudo decidido hoje, a partir das 20h45, ao contrário do acto eleitoral que decorre no domingo e, previsivelmente, 15 depois...
Na revista Sábado:
- "As casas de ultraluxo para estrangeiros"
- "As mulheres dos candidatos a Belém. Margarida, Dina e Sofia: elas podem ser primeira-dama"
- "Trump e os Açores. O interesse histórico americano e o risco em 2026"
- "'Familygate'. Marido de secretária de Estado nomeado e aumentado"
- "Universidades. Centenas de professores não são pagos pelas aulas"
No Diário de Notícias:
- "Reportagem. Marques Mendes foi a Fátima apelar à conversão de quem quer votar em Cotrim"
- "441 queixas por ruído noturno levam Moedas a proibir venda de álcool para consumir na rua"
- "Revolta. Trump incentiva protestos no Irão e alega que "ajuda está a caminho'"
- "Inflação. Custo de vida agravou-se 20% desde que começou a guerra na Ucrânia"
- "Campanha 'online'. Prevenção da radicalização. PJ defende divulgação de plano mantido secreto pelo SSI"
- "Energia. Governo lança apoio à compra de carros elétricos com 20 milhões até março"
- "História. Ross King. 'Vivemos num mundo 'romano' só que com melhor tecnologia'"
- "Padel. Sofia Araújo. A portuguesa que é a 7.ª Mundial e uma das figuras da modalidade"
- "Futebol. FC Porto-Benfica. Um jogo da Taça que pode mudar a época das equipas"
No Correio da Manhã:
- "Oito casos confirmados no país. Fungo mortal ataca hospitais"
-"Três mortes em Portugal associadas ao 'candida auris'"
- "FC Porto-Benfica. Clássico escaldante nos 'quartos' da Taça"
- "Votos nas legislaturas rendem 5,1 milhões/ano ao Chega"
- "A partir de abril. Entregar garrafas e latas vale 10 cêntimos"
- "Conta ao CM. Castelo Branco regressa a tribunal para discutir posse da casa"
- "Milhares de vítimas da repressão no Irão"
- "Ex-assessora acusa Cotrim. IL conhecia alegações de assédio"
- "Almada. Telemóvel esquecido leva a homicídio"
- "Lei laboral. Sindicatos na rua protestam"
- "Igreja. Polémica em Aveiro com padre não reconhecido"
No Público:
- "Dois na frente em corrida a três"
- "Presidenciais 2026. Sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1 mostra que Mendes e Melo registam maiores quedas e surgem em 4.º lugar"
- "Cotrim. Quase tantas intenções de voto da AD como Mendes"
- "Segunda volta. Candidato do PS é o mais bem posicionado"
- "24% André Ventura, 23% António José Seguro, 19% João Cotrim Figueiredo, 14% Gouveia e Melo, 14% Marques Mendes"
- "Dívida. Novo Banco avança para o Supremo contra Luís Filipe Vieira"
- "Diplomacia. 'Escolhemos a Dinamarca', afirma líder da Gronelândia"
- "Oneo. Armazém britânico tem 168 mil vinhos de lesados"
No Jornal de Notícias:
- "Falta de mão-de-obra faz disparar mensalidades nos lares privados"
- "Justiça. Tribunal liberta 'bruxas' presas há ano e meio que tinham cobrado 275 mil euros a vítimas"
- "Migração. Portugal desembolsa 8,4 milhões e evita receber refugiados"
- "Sondagem. Seguro reforça vantagem, Cotrim e Ventura colados na perseguição"
- "Guimarães. Metrobus antes de 2029 para tirar carros da EN101"
- "Tecnologia. Desperdícios alimentares usados em embalagens futuristas"
- "Irão. Trump dá impulso aos revoltosos e ameaça com sanções"
- "O clássico do tira-teimas"
- "Dragões arrasam escolha de Fábio Veríssimo para apitar partida da Taça"
- "'Não sei se vamos ser muito pressionados, mas vamos estar prontos. Temos de fazer melhor do que no outro jogo' - Francesco Farioli, treinador do F. C. Porto"
- "Benfica forçado a ganhar ao FC Porto para salvar época"
- "'Não consigo aceitar a mediocridade. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim' - José Mourinho, treinador do Benfica"
No Negócios:
- "Gigantes nacionais são os sextos mais generosos nos dividendos"
- "Ministra da Energia valida negócio da Galp com a Moeve"
- "Dois terços do cabaz familiar ficaram mais caros"
- "Santander força Governo a aumentar a garantia pública"
- "Bolsas. Trump não trava entusiasmo: EUA são o destino favorito"
- "Previsões para praças europeias dividem City e Wall Street"
- "Catarina Almeida Garrett [cofundadora da AGPC Investments]. Lei da Nacionalidade: 'Há desilusão com as alterações das regras a meio do jogo'"
No O Jornal Económico:
- "Exportação de vinho para os EUA cai 20%"
- "'Não perdemos o controlo sobre uma refinaria, ganhamos o controlo de outras duas' [Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente]"
- "Bruxelas aprova 5,8 mil milhões para a defesa"
- "Melhor franchise global da McDonald's fica no Grande Porto"
- "Greenvolt instala 2,5 MW para líder do retalho na Grécia"
- "Leilão para atribuir áreas para pesquisa de lítio vai avançar"
- "Mais de 190 mil assinaturas contra nova lei laboral"
- "Automóvel. Salvador Caetano entra em força no mercado irlandês"
No Record:
- "FC Porto-Benfica. Quentíssimo. Clássico ferve com Villas-Boas, Mourinho e queixas sobre árbitro"
- "Farioli elogia rival. 'Que seja um bom jogo entre as duas maiores equipas de Portugal'"
- "Special One exibe currículo. 'Como jogadores há Ronaldo, Eusébio e Figo: como treinador só há um...'"
- "Sporting. Pote corre para a Champions. Pode voltar com o PSG"
- "Ali Hassan (1964-2026)"
- "Boavista. Axadrezados em risco de extinção"
No O Jogo:
- "Taça de Portugal. FC Porto-Benfica"
- "Risco total. Clássico regressa ao Dragão para definir quem segue para as meias-finais"
- "Farioli. 'O Benfica é uma equipa mais agressiva'"
- "Mourinho. 'É tão fácil analisar o FC Porto'"
- "'CA [Conselho de Arbitragem] e Luciano Gonçalves sem condições para continuar'. SAD critica nomeação do árbitro Fábio Veríssimo"
- "Villas-Boas estranha silêncio da APAF nas declarações de Varandas"
- "Sporting. A nova obra do arquiteto Rui Borges. Receção ao Casa Pia obriga a mudar o onze pela 24.ª vez em 30 jogos"
- "Diomande treinou e Debast está recuperado"
- "Boavista falha e tem fim à vista. Não pagou prestação de 150 mil euros"
- "Fafe-Braga. Feridas e motivação"
E no A Bola:
- "FC Porto-Benfica. Alta tensão"
- "Árbitro de Leiria volta ao Dragão após episódio da televisão no balneário"
- "Dragões criticam nomeação de Fábio Veríssimo para arbitrar o clássico"
- "'Benfica está mais agressivo' - Francesco Farioli"
- "Técnico do Benfica diz que foi o único a atingir o nível de Ronaldo, Eusébio ou Figo, mas como treinador"
- "'Serei Mourinho até ao fim' - José Mourinho"
- "Taça de Portugal. Quartos de final. Fafe-SC Braga. Guerreiros na ressaca, Fafe em busca da história"
- "Sporting. Pote está de regresso"
- "Fuso horário da China tem atrasado fecho do negocio para a aquisição do passe de Souleymane Faye"
- "Nacional. Boavista à beira da extinção"
- "'Quero ser autêntico'. Ian Cathro, treinador do Estoril"