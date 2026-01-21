Maria do Carmo e Estimei voltam a promover roupa em segunda mão no Funchal

A estilista madeirense Maria do Carmo promove este sábado, 24 de Janeiro, mais um pop-up de roupa em segunda mão, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a loja solidária Estimei, que já vai na sua sétima edição. O evento decorre entre as 14 e as 19 horas, no primeiro andar do Barreirinha Bar Café, na cidade do Funchal.

Foto DR

O pop-up apresenta uma selecção de peças de vestuário e acessórios em segunda mão, provenientes das doações recebidas pela Estimei, loja de usados situada na Rua dos Ferreiros e em funcionamento desde 2017. A curadoria das peças é assegurada por Maria do Carmo, que assume também o papel de styling e acompanhamento do público durante o evento.

Foto DR

O músico português Luís Contrário ficará a cargo da animação musical, com um concerto integrado numa parceria com a Saliva Diva, uma editora sediada no Porto, no âmbito da rubrica mensal intitulada 100 Metros Barreirinha. Além disso, o pop-up contará com uma playlist com a curadoria da artista madeirense Concha AzulEléctrico.

Em declarações ao DIÁRIO, a estilista madeirense Maria do Carma sublinha que o objectivo da iniciativa é "promover um consumo mais sustentável e consciente, mas também introduzir dinamismo e criatividade no processo de ‘vestir’", aspectos esses que a artista consideram "que estão muito em falta na experiência de consumo em lojas de fast fashion na actualidade".