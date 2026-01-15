Política, futebol, segurança e natalidade em destaque na imprensa
Bom dia. Hoje, quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026, aponta a vários temas na imprensa nacional, com destaque evidente para a política (as eleições presidenciais), o futebol (o Clássico jogado ontem), a segurança (interna, nomeadamente casos de PSP e ASAE) e a natalidade (com mais crianças nascidas no país em 2025).
Na revista Visão:
- "A luta final pelo jackpot da segunda volta"
- "Como está a ser travada a luta sem quartel pelo acesso ao tira-teimas e as respostas dos candidatos a 20 perguntas essenciais"
- "Livro. A história esquecida do Cais do Sodré"
- "Rappers. Os filhos da linha de Sintra"
- "Compras online. As tendências e os riscos"
- "Museu Bordalo renovado"
No Diário de Notícias:
- "Ventura e Seguro vão destacados a caminho da segunda volta"
- "Nascimentos. Mais 3077 bebés em 2025. 'Pode ser sinal da inversão da tendência de descida', diz demógrafa"
- "GNR/SEPNA. Ambiente. Mais de sete mil crimes em 2025 e 60 milhões em coimas"
- "Gronelândia. Reunião com Vance não deu em nada e Trump continuou a subir retórica"
- "Energia. Portugal aproxima-se do pelotão da frente nos combustíveis verdes"
- "Reportagem. Do Largo do Carmo à Boa-Hora, Catarina diz-se presidente para toda a gente"
- "Ténis. John McEnroe: 'Há quem goste do elemento humano, de discutir com árbitro"
- "Parábola. Scarlett Johansson, realizadora: uma verdadeira revelação"
No Correio da Manhã:
- "Crime na Marinha Grande. Inspetor da ASAE dispara sobre amante da mulher"
- "FC Porto 1 Benfica 0. FC Porto vence duelo da Taça"
- "Benfica lutou muito mas não conseguiu derrubar o muro do dragão"
- "Sporting. Rui Borges gere Pote para jogo mais decisivo"
- "Tomba gigantes. Fafe afasta Sp. Braga da Taça"
- "Sondagem Intercampus/CM. Ventura lidera corrida a cinco"
- "Santarém. Família culpa hospital de negligência em morte de idoso"
- "Lisboa. Dois agentes da polícia acusados de tortura e violência sexual"
- "Apanhado. Homicida brasileiro vivia legal nas Caldas"
No Público:
- "Mais de um terço dos médicos com horas extras ultrapassa limite anual"
- "Nova ordem mundial. A América de Trump está a aproximar o mundo da China"
- "Violência. Dois agentes da PSP acusados de tortura e de violação"
- "Gronelândia. Reunião na Casa Branca deixa em aberto uma 'via comum'"
- "Futebol. FC Porto e Fafe afastam Benfica e Sp. Braga da Taça de Portugal"
- "Parlamento Europeu. Centeno é um dos favoritos à vice-presidência do BCE"
- "Gouveia e Melo. O apelo ao voto útil e a hipótese de um movimento cívico"
- "Marques Mendes. Montenegro volta à campanha para rejeitar emissário da AR ou do Governo em Belém"
- "Entrevista. Os candidatos 'não deviam' falar tanto das sondagens, defende António Gomes [especialista em sondagens]"
No Jornal de Notícias:
- "Polícias 'crucificam' detida na esquadra e partilham vídeos no WhatsApp"
- "FC Porto 1-0 Benfica. Com pés e cabeça. Golo de Bednarek valeu apuramento dos portistas para as meias-finais"
- "Autoridade dos transportes quer rio Douro para deslocações diárias"
- "Sondagem diária Pitagórica para o JN/TSF e TVI/CNN. Ventura cresce e junta-se a Seguro e Cotrim na fuga ao pelotão"
- "Escolas. Cerca de 23 mil alunos ainda não têm todos os professores e horários podem ficar por ocupar"
- "Porto. Governo avalia expansão do aeroporto Sá Carneiro"
No Negócios:
- "Ventura lidera, mas indecisos ameaçam baralhar as contas."
- "Quase 20% ainda não sabem se vão votar em quem nestas presidenciais"
- "Sondagem coloca Marques Mendes, que tem apoio da AD, à frente de Cotrim. Gouveia e Melo está atrás de Seguro"
- "André Ventura 18,6%, Marques Mendes 15,3%, Cotrim de Figueiredo 14,3%, António José Seguro 12,5%, Gouveia e Melo 12,3%, indecisos 19,6%"
- "CTT preparam entrada 'numa nova geografia até 2028' - João Bento, CEO dos CTT"
- "Habitação. Governo vai dar mais dinheiro para a garantia pública no crédito jovem"
- "Advogados. Investimentos vão subir com lista negra de 'offshores' a ficar mais curta"
No O Jornal Económico:
- "PSP abre porta a manifestação por Governo não cumprir acordo"
- "Encontro sobre Gronelândia nos EUA acaba sem acordo"
- "China: excedente comercial já está acima do PIB da Polónia"
- "Vazio legal abre porta a venda de combustíveis mais poluentes"
- "Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes lutam por votos à direita"
- "BCE. Centeno e governador da Letónia são candidatos preferenciais"
- "Sabe o que é uma empresa gazela? Portugal tem 2.100"
- "Preço do ouro e prata atinge (novo) máximo histórico"
- "EDP marca presença no Fórum Económico Mundial"
No Record:
- "FC Porto 1-0 Benfica. À cabeçada. Bednarek coloca dragões nas meias-finais"
- "Farioli. 'Se as nossas jogadas tivessem entrado, falariam de uma goleada'"
- "Mourinho. 'Desistir? Nunca!'"
- "Sporting. Rodrigo Ribeiro pode render 6 MEuro"
- "Acordo por fechar. Leões querem Faye amanhã em Alvalade"
- "Fafe 2-1 Sp. Braga. Grande surpresa. Equipa da Liga 3 tomba mais um gigante"
- "Taça da Liga feminina. Sp Braga 3 Benfica 2. 'Hat trick' de Malu Schmidt"
- "Andebol. Europeu começa hoje"
No O Jogo:
- "FC Porto 1-0 Benfica. Meias na cabeça. Golo de Bednarek manteve dragões em prova e afastou águias"
- "Farioli. 'Tivemos cinco ou seis ações que convido a rever'"
- "Mourinho. 'A melhor equipa não fez golo e sofreu um'"
- "Fafe 2-1 Braga. Com Fafe, ninguém fanfe. Guerreiros eliminados com justiça pela equipa da liga 3"
- "Mário Ferreira. 'É algo histórico e único. A cidade merece este prémio'"
- "António Salvador. 'Tudo o que devíamos dar, demos zero'"
- "Internacional. Sá Pinto sem internet e telemóvel. Treinador português gravou vídeo na embaixada de Portugal no Irão. Tem plano de emergência para sair do país"
- Sporting. Rodrigo Ribeiro no Augsburgo. Avançado de 20 anos emprestado a clube da Alemanha"
- "Suárez aponta à melhor série. Goleador dos leões marcou por cinco vezes nos últimos três jogos"
- "Andebol. Europeu arranca hoje. Portugal estreia-se amanhã diante da Roménia"
- "Adversários analisados pelo selecionador. Tudo sobre os convocados. O calendário de jogos e os grupos"
E no A Bola:
- "FC Porto 1-0 Benfica. No detalhe. Em jogo intenso e de poucas oportunidades ganhou quem acertou uma vez"
- "O David da Taça continua a derrubar Golias. Fafe 2-1 SC Braga"
- "Sorteio das meias-finais é hoje, faltando conhecer o quarto semifinalista, Sporting ou Aves SAD"
- "Sporting. Alvalade de porta aberta em janeiro. Contratações previstas estão feitas, mas pode haver saídas... e mais entradas"
- "Morita na 'pole position' para render o titularíssimo Hjulmand"
- "Rodrigo Ribeiro no Augsburgo"
- "Andebol. Portugal no Euro a olhar para o 'top 5'"