Política, futebol, segurança e natalidade em destaque na imprensa

Bom dia. Hoje, quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026, aponta a vários temas na imprensa nacional, com destaque evidente para a política (as eleições presidenciais), o futebol (o Clássico jogado ontem), a segurança (interna, nomeadamente casos de PSP e ASAE) e a natalidade (com mais crianças nascidas no país em 2025).

Na revista Visão:

- "A luta final pelo jackpot da segunda volta"

- "Como está a ser travada a luta sem quartel pelo acesso ao tira-teimas e as respostas dos candidatos a 20 perguntas essenciais"

- "Livro. A história esquecida do Cais do Sodré"

- "Rappers. Os filhos da linha de Sintra"

- "Compras online. As tendências e os riscos"

- "Museu Bordalo renovado"

No Diário de Notícias:

- "Ventura e Seguro vão destacados a caminho da segunda volta"

- "Nascimentos. Mais 3077 bebés em 2025. 'Pode ser sinal da inversão da tendência de descida', diz demógrafa"

- "GNR/SEPNA. Ambiente. Mais de sete mil crimes em 2025 e 60 milhões em coimas"

- "Gronelândia. Reunião com Vance não deu em nada e Trump continuou a subir retórica"

- "Energia. Portugal aproxima-se do pelotão da frente nos combustíveis verdes"

- "Reportagem. Do Largo do Carmo à Boa-Hora, Catarina diz-se presidente para toda a gente"

- "Ténis. John McEnroe: 'Há quem goste do elemento humano, de discutir com árbitro"

- "Parábola. Scarlett Johansson, realizadora: uma verdadeira revelação"

No Correio da Manhã:

- "Crime na Marinha Grande. Inspetor da ASAE dispara sobre amante da mulher"

- "FC Porto 1 Benfica 0. FC Porto vence duelo da Taça"

- "Benfica lutou muito mas não conseguiu derrubar o muro do dragão"

- "Sporting. Rui Borges gere Pote para jogo mais decisivo"

- "Tomba gigantes. Fafe afasta Sp. Braga da Taça"

- "Sondagem Intercampus/CM. Ventura lidera corrida a cinco"

- "Santarém. Família culpa hospital de negligência em morte de idoso"

- "Lisboa. Dois agentes da polícia acusados de tortura e violência sexual"

- "Apanhado. Homicida brasileiro vivia legal nas Caldas"

No Público:

- "Mais de um terço dos médicos com horas extras ultrapassa limite anual"

- "Nova ordem mundial. A América de Trump está a aproximar o mundo da China"

- "Violência. Dois agentes da PSP acusados de tortura e de violação"

- "Gronelândia. Reunião na Casa Branca deixa em aberto uma 'via comum'"

- "Futebol. FC Porto e Fafe afastam Benfica e Sp. Braga da Taça de Portugal"

- "Parlamento Europeu. Centeno é um dos favoritos à vice-presidência do BCE"

- "Gouveia e Melo. O apelo ao voto útil e a hipótese de um movimento cívico"

- "Marques Mendes. Montenegro volta à campanha para rejeitar emissário da AR ou do Governo em Belém"

- "Entrevista. Os candidatos 'não deviam' falar tanto das sondagens, defende António Gomes [especialista em sondagens]"

No Jornal de Notícias:

- "Polícias 'crucificam' detida na esquadra e partilham vídeos no WhatsApp"

- "FC Porto 1-0 Benfica. Com pés e cabeça. Golo de Bednarek valeu apuramento dos portistas para as meias-finais"

- "Autoridade dos transportes quer rio Douro para deslocações diárias"

- "Sondagem diária Pitagórica para o JN/TSF e TVI/CNN. Ventura cresce e junta-se a Seguro e Cotrim na fuga ao pelotão"

- "Escolas. Cerca de 23 mil alunos ainda não têm todos os professores e horários podem ficar por ocupar"

- "Porto. Governo avalia expansão do aeroporto Sá Carneiro"

No Negócios:

- "Ventura lidera, mas indecisos ameaçam baralhar as contas."

- "Quase 20% ainda não sabem se vão votar em quem nestas presidenciais"

- "Sondagem coloca Marques Mendes, que tem apoio da AD, à frente de Cotrim. Gouveia e Melo está atrás de Seguro"

- "André Ventura 18,6%, Marques Mendes 15,3%, Cotrim de Figueiredo 14,3%, António José Seguro 12,5%, Gouveia e Melo 12,3%, indecisos 19,6%"

- "CTT preparam entrada 'numa nova geografia até 2028' - João Bento, CEO dos CTT"

- "Habitação. Governo vai dar mais dinheiro para a garantia pública no crédito jovem"

- "Advogados. Investimentos vão subir com lista negra de 'offshores' a ficar mais curta"

No O Jornal Económico:

- "PSP abre porta a manifestação por Governo não cumprir acordo"

- "Encontro sobre Gronelândia nos EUA acaba sem acordo"

- "China: excedente comercial já está acima do PIB da Polónia"

- "Vazio legal abre porta a venda de combustíveis mais poluentes"

- "Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes lutam por votos à direita"

- "BCE. Centeno e governador da Letónia são candidatos preferenciais"

- "Sabe o que é uma empresa gazela? Portugal tem 2.100"

- "Preço do ouro e prata atinge (novo) máximo histórico"

- "EDP marca presença no Fórum Económico Mundial"

No Record:

- "FC Porto 1-0 Benfica. À cabeçada. Bednarek coloca dragões nas meias-finais"

- "Farioli. 'Se as nossas jogadas tivessem entrado, falariam de uma goleada'"

- "Mourinho. 'Desistir? Nunca!'"

- "Sporting. Rodrigo Ribeiro pode render 6 MEuro"

- "Acordo por fechar. Leões querem Faye amanhã em Alvalade"

- "Fafe 2-1 Sp. Braga. Grande surpresa. Equipa da Liga 3 tomba mais um gigante"

- "Taça da Liga feminina. Sp Braga 3 Benfica 2. 'Hat trick' de Malu Schmidt"

- "Andebol. Europeu começa hoje"

No O Jogo:

- "FC Porto 1-0 Benfica. Meias na cabeça. Golo de Bednarek manteve dragões em prova e afastou águias"

- "Farioli. 'Tivemos cinco ou seis ações que convido a rever'"

- "Mourinho. 'A melhor equipa não fez golo e sofreu um'"

- "Fafe 2-1 Braga. Com Fafe, ninguém fanfe. Guerreiros eliminados com justiça pela equipa da liga 3"

- "Mário Ferreira. 'É algo histórico e único. A cidade merece este prémio'"

- "António Salvador. 'Tudo o que devíamos dar, demos zero'"

- "Internacional. Sá Pinto sem internet e telemóvel. Treinador português gravou vídeo na embaixada de Portugal no Irão. Tem plano de emergência para sair do país"

- Sporting. Rodrigo Ribeiro no Augsburgo. Avançado de 20 anos emprestado a clube da Alemanha"

- "Suárez aponta à melhor série. Goleador dos leões marcou por cinco vezes nos últimos três jogos"

- "Andebol. Europeu arranca hoje. Portugal estreia-se amanhã diante da Roménia"

- "Adversários analisados pelo selecionador. Tudo sobre os convocados. O calendário de jogos e os grupos"

E no A Bola:

- "FC Porto 1-0 Benfica. No detalhe. Em jogo intenso e de poucas oportunidades ganhou quem acertou uma vez"

- "O David da Taça continua a derrubar Golias. Fafe 2-1 SC Braga"

- "Sorteio das meias-finais é hoje, faltando conhecer o quarto semifinalista, Sporting ou Aves SAD"

- "Sporting. Alvalade de porta aberta em janeiro. Contratações previstas estão feitas, mas pode haver saídas... e mais entradas"

- "Morita na 'pole position' para render o titularíssimo Hjulmand"

- "Rodrigo Ribeiro no Augsburgo"

- "Andebol. Portugal no Euro a olhar para o 'top 5'"