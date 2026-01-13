Eleições, crise social e futebol dominam imprensa nacional
Público:
- "Mais de 50% das primeiras consultas em 2025 feitas fora do tempo previsto"
- "Passe ferroviário. CP admite fazer ajustes para corrigir 'viagens-fantasma'"
- "Globos de Ouro. 'Batalha atrás de Batalha' e 'O Agente Secreto' imparáveis rumo aos Óscares"
- "Irão. Protestos reavivam debate sobre oposição dividida"
- "Presidenciais. O dia em que tudo correu mal na campanha de Cotrim"
- "Futebol. Bolas paradas decidem mais jogos em Portugal"
Jornal de Notícias:
- "Crise industrial a Norte contraria queda global na taxa de desemprego"
- "Lello faz 120 anos e reforça aposta no leitor português"
- "Taça de Portugal. 'Matadores' de mira apontada ao clássico"
- "Cuidadora terá burlado idosos para lhes ficar com prédio"
- "Cultura. Wagner Moura coroado nos Globos de Ouro"
- "Presidenciais. Seguro amplia liderança no pelotão. Mendes e almirante afundam. Sondagem diária para JN/TSF e TVI/CNN"
- "Campanha. Funcionária do Governo acusa Cotrim Figueiredo de assédio"
- "Território. Álvaro Santos escolhido para liderar Comissão da Região Norte"
- "Religião. Diocese denuncia padre que diz ser amigo do Papa"
Diário de Notícias:
- "Portugueses estão mais doentes e com dificuldade em comprar medicamentos"
- "Reportagem. André Ventura faz tudo para exorcizar os fantasmas de uma segunda volta futura"
- "Golden Globes. Hollywood ainda é o que era"
- "Lisboa. PS quer promotores imobiliários a ceder espaço para habitação pública"
- "Defesa. Ameaças de Trump fazem candidatos presidenciais pedir autonomia europeia"
- "Protestos. Irão e EUA na encruzilhada entre a ameaça da guerra e a via do diálogo"
- "Energia. Parque eólico da Galp em Sines é 'chumbado' pela Zero e aguarda veredicto da APA"
Correio da Manhã:
- "Campanha. Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual"
- "CM encontra José Castelo Branco em África. 0Peço perdão à Betty', admite excessos na relação com a mulher"
- "No dragão. Plantel do Benfica promete mais atitude"
- "FC Porto. Diogo Costa prepara clássico em gestão física"
- "Mercado. Sporting ganha corrida por Souleymane Faye"
- "No Montijo. GNR salvam homem que esperava socorro"
- "Impostos. 'Borlas' no IUC a partir de 2027 para carros novos"
- "Algarve. Sem perdão para violador que arrastou vítimas"
- "Política. Mais de 100 mil assinam petição contra lei laboral"
- "Mundo. Trump recua e fala com líder da oposição da Venezuela"
Negócios:
- "Vendas de carros já estão acima das de pré-covid"
- "Supervisor dos seguros quer deduções dos PPR fora do teto global do IRS"
- "Regulador diz que lançamento do concurso para a concessão do metro do Porto é urgente"
- "Combustíveis. Petroprix investe mais 10 milhões em novos postos"
- "Radar África. Governo angolano está apostado em contrariar as previsões pessimistas"
- "BCP brilhou no melhor ano de sempre da banca europeia"
O Jornal Económico:
- "Governo, Bruxelas e ASF querem valorizar poupança"
- "Crise iraniana já agita mercado da energia"
- "Powell acusa Trump de pressionar a Fed com processo judicial"
- "Jornal Económico vence Prémio Cinco Estrelas"
- "FLAD. Durão Barroso vai ser o próximo presidente"
- "PME digitais ibéricas enfrentam barreiras no Estado"
- "Mina de Boticas vai receber 110 milhões de apoio estatal"
- "Ouro e prata batem recordes com crise na Reserva Federal"
O Jogo:
- "FC Porto. 'Joga imenso sem sujar a roupa'. Renato Gaúcho e Carlos Alberto aprovam Thiago Silva, que espreita estreia no clássico de amanhã"
- "Pietuszewski já pode ser opção"
- "Benfica. Sinal vermelho a loucuras. Negociações por André Luiz e Lucca travam perante preço elevado"
- "Saída de Jurasek poupa quatro milhões de euros"
- "Mourinho avalia chamada de Bruma"
- "Sporting. Faye tem seguro. Interesse de clubes espanhóis esbarrou na antecipação da SAD leonina"
- "Varandas com processo após queixa portista"
- "Internacional. 'Posso vir a ser dos melhores do mundo'. Treinador Gonçalo Feio dá cartas no Radomiak Radom, da Polónia"
- "Hóquei em patins. Reinaldo [Ventura] apresentado [como selecionador nacional] e com estreia marcada"
A Bola:
- "Hora de verdade. Ciclo infernal do Benfica começa amanhã com uma final. Janeiro 'dirá' muito do que pode ser o resto da época encarnada"
- "FC Porto. Farioli aumentou valor do plantel em quase Euro50 M"
- "Dragões procuram primeira vitória sobre o Benfica na presidência de Villas-Boas"
- "Sporting. Dupla de centrais preferida está de volta. Diomande e Inácio frente ao Casa Pia"
- "Empresário da restauração pondera candidatura à presidência"
- "Internacional. Xabi Alonso despedido do Real Madrid. Jesus, CR7 e Félix já vão a sete pontos. Cancelo de volta a Barcelona"
Record:
- "Sporting. Guilherme na caça ao ganso. Reforço de janeiro pode ser titular diante do Casa Pia"
- "Miguel Melgar, diretor-desportivo do Granada. 'Outros clubes chegaram tarde por Faye'"
- "Benfica. André Luiz tremido. Marikanis não abdica dos 20 MEuro da cláusula"
- "Lucca muito caro"
- "FC Porto. FIFA liberta Pietuszewski. Treina hoje e é opção para o Benfica"
- "Entrevista Gonçalo Borges. 'Farioli é o principal responsável pelo sucesso'"
- "Arábia Saudita. Al Hilal 3-1 Al Nassr. CR7 revoltado. Marcou, perdeu e queixou-se do árbitro"