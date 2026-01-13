Eleições, crise social e futebol dominam imprensa nacional

Público:

- "Mais de 50% das primeiras consultas em 2025 feitas fora do tempo previsto"

- "Passe ferroviário. CP admite fazer ajustes para corrigir 'viagens-fantasma'"

- "Globos de Ouro. 'Batalha atrás de Batalha' e 'O Agente Secreto' imparáveis rumo aos Óscares"

- "Irão. Protestos reavivam debate sobre oposição dividida"

- "Presidenciais. O dia em que tudo correu mal na campanha de Cotrim"

- "Futebol. Bolas paradas decidem mais jogos em Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Crise industrial a Norte contraria queda global na taxa de desemprego"

- "Lello faz 120 anos e reforça aposta no leitor português"

- "Taça de Portugal. 'Matadores' de mira apontada ao clássico"

- "Cuidadora terá burlado idosos para lhes ficar com prédio"

- "Cultura. Wagner Moura coroado nos Globos de Ouro"

- "Presidenciais. Seguro amplia liderança no pelotão. Mendes e almirante afundam. Sondagem diária para JN/TSF e TVI/CNN"

- "Campanha. Funcionária do Governo acusa Cotrim Figueiredo de assédio"

- "Território. Álvaro Santos escolhido para liderar Comissão da Região Norte"

- "Religião. Diocese denuncia padre que diz ser amigo do Papa"

Diário de Notícias:

- "Portugueses estão mais doentes e com dificuldade em comprar medicamentos"

- "Reportagem. André Ventura faz tudo para exorcizar os fantasmas de uma segunda volta futura"

- "Golden Globes. Hollywood ainda é o que era"

- "Lisboa. PS quer promotores imobiliários a ceder espaço para habitação pública"

- "Defesa. Ameaças de Trump fazem candidatos presidenciais pedir autonomia europeia"

- "Protestos. Irão e EUA na encruzilhada entre a ameaça da guerra e a via do diálogo"

- "Energia. Parque eólico da Galp em Sines é 'chumbado' pela Zero e aguarda veredicto da APA"

Correio da Manhã:

- "Campanha. Ex-assessora acusa Cotrim de assédio sexual"

- "CM encontra José Castelo Branco em África. 0Peço perdão à Betty', admite excessos na relação com a mulher"

- "No dragão. Plantel do Benfica promete mais atitude"

- "FC Porto. Diogo Costa prepara clássico em gestão física"

- "Mercado. Sporting ganha corrida por Souleymane Faye"

- "No Montijo. GNR salvam homem que esperava socorro"

- "Impostos. 'Borlas' no IUC a partir de 2027 para carros novos"

- "Algarve. Sem perdão para violador que arrastou vítimas"

- "Política. Mais de 100 mil assinam petição contra lei laboral"

- "Mundo. Trump recua e fala com líder da oposição da Venezuela"

Negócios:

- "Vendas de carros já estão acima das de pré-covid"

- "Supervisor dos seguros quer deduções dos PPR fora do teto global do IRS"

- "Regulador diz que lançamento do concurso para a concessão do metro do Porto é urgente"

- "Combustíveis. Petroprix investe mais 10 milhões em novos postos"

- "Radar África. Governo angolano está apostado em contrariar as previsões pessimistas"

- "BCP brilhou no melhor ano de sempre da banca europeia"

O Jornal Económico:

- "Governo, Bruxelas e ASF querem valorizar poupança"

- "Crise iraniana já agita mercado da energia"

- "Powell acusa Trump de pressionar a Fed com processo judicial"

- "Jornal Económico vence Prémio Cinco Estrelas"

- "FLAD. Durão Barroso vai ser o próximo presidente"

- "PME digitais ibéricas enfrentam barreiras no Estado"

- "Mina de Boticas vai receber 110 milhões de apoio estatal"

- "Ouro e prata batem recordes com crise na Reserva Federal"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Joga imenso sem sujar a roupa'. Renato Gaúcho e Carlos Alberto aprovam Thiago Silva, que espreita estreia no clássico de amanhã"

- "Pietuszewski já pode ser opção"

- "Benfica. Sinal vermelho a loucuras. Negociações por André Luiz e Lucca travam perante preço elevado"

- "Saída de Jurasek poupa quatro milhões de euros"

- "Mourinho avalia chamada de Bruma"

- "Sporting. Faye tem seguro. Interesse de clubes espanhóis esbarrou na antecipação da SAD leonina"

- "Varandas com processo após queixa portista"

- "Internacional. 'Posso vir a ser dos melhores do mundo'. Treinador Gonçalo Feio dá cartas no Radomiak Radom, da Polónia"

- "Hóquei em patins. Reinaldo [Ventura] apresentado [como selecionador nacional] e com estreia marcada"

A Bola:

- "Hora de verdade. Ciclo infernal do Benfica começa amanhã com uma final. Janeiro 'dirá' muito do que pode ser o resto da época encarnada"

- "FC Porto. Farioli aumentou valor do plantel em quase Euro50 M"

- "Dragões procuram primeira vitória sobre o Benfica na presidência de Villas-Boas"

- "Sporting. Dupla de centrais preferida está de volta. Diomande e Inácio frente ao Casa Pia"

- "Empresário da restauração pondera candidatura à presidência"

- "Internacional. Xabi Alonso despedido do Real Madrid. Jesus, CR7 e Félix já vão a sete pontos. Cancelo de volta a Barcelona"

Record:

- "Sporting. Guilherme na caça ao ganso. Reforço de janeiro pode ser titular diante do Casa Pia"

- "Miguel Melgar, diretor-desportivo do Granada. 'Outros clubes chegaram tarde por Faye'"

- "Benfica. André Luiz tremido. Marikanis não abdica dos 20 MEuro da cláusula"

- "Lucca muito caro"

- "FC Porto. FIFA liberta Pietuszewski. Treina hoje e é opção para o Benfica"

- "Entrevista Gonçalo Borges. 'Farioli é o principal responsável pelo sucesso'"

- "Arábia Saudita. Al Hilal 3-1 Al Nassr. CR7 revoltado. Marcou, perdeu e queixou-se do árbitro"