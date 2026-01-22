Emanuel anima Festa dos Compadres

Emanuel é o grande destaque do cartaz deste ano da Festa dos Compadres, que regressa a Santana nos dias 21 e 22 de Fevereiro, numa edição com um calendário atípico. Devido à realização da segunda volta das eleições Presidenciais, a 8 de Fevereiro, o evento foi adiado em 15 dias face ao período habitual.

Tradicionalmente, a Festa dos Compadres marca a abertura do Carnaval na Madeira, mas em 2026 assume uma particularidade inédita, ao encerrar a quadra carnavalesca, sem abdicar da sátira popular, do julgamento do compadre e da comadre e da animação musical que caracterizam o evento.

O cantor Emanuel, cabeça de cartaz da edição deste ano, sobe ao palco no sábado à noite, dia 21, às 22h30, prometendo um dos momentos altos da festa e atrair milhares de pessoas à cidade nortenha, num ambiente de música e boa disposição.

Emanuel é uma das figuras mais populares da música popular portuguesa. Autor de ‘Pimba Pimba’, esteve na origem da designação música pimba enquanto género musical e construiu uma carreira marcada por grandes êxitos, forte ligação ao público e sucessivos discos de platina.

Com formação em música clássica, iniciou o percurso como compositor e orquestrador, afirmando-se como intérprete a partir dos anos 90. Ao longo da carreira, diversificou estilos e renovou a sonoridade, integrando influências africanas e electrónicas, com especial destaque para ‘O Ritmo do Amor (Kuduro)’.

Apesar da alteração de datas, a Festa dos Compadres mantém-se como um dos momentos mais emblemáticos do calendário cultural de Santana, este ano encerrando simbolicamente o Carnaval na Madeira.