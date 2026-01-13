Começa esta quarta-feira, 14 de Janeiro, as Festas em Honra do Senhor Santo Amaro 2026, promovidas pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

O evento integra a tradicional Feira Etnográfica na Praça Dr. João Abel de Freitas, que mantém a sua dinâmica cultural e popular. A abertura está prevista para as 17 horas com o Grupo de Romarias Antigas do Rochão.

Pelas 19 horas o Teatro Bolo do Caco estará a promover animação de rua.

O programa inclui também diversos momentos religiosos e culturais. A procissão da Capela de Santo Amaro para a Igreja Matriz de Santa Cruz, às 20h00, seguindo-se da eucaristia solene em honra do Senhor Santo Amaro.

A animação continua a partir das 21 horas com a arruada da Banda Municipal de Santa Cruz e com o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz (21h30). Segue-se um momento musical com o concerto 'Celebrar' de Márcio Amaro e às 00h00 com o DJ Waga.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

10h00 - Apresentação do videojogo RAYUELA. O jogo educativo Rayuela, direccionado a crianças e jovens do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, foi desenvolvido para ensinar conceitos fundamentais de cibersegurança, de forma lúdica, interativa e acessível.

11h30 - Sessão 'Startups & Scaleups -Assinatura de Memorando de Entendimento' no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira;

12h00 - Cerimónia de entrega de prémios do concurso ‘ Montras de Natal’ 2025 no Salão Nobre da autarquia do Funchal;

12h00 - Festa de Santo Amaro no Paul do Mar

15h00 - Apresentação do Relatório do 3.º Inventário Florestal da Região Autónoma da Madeira na Casa Museu Frederico de Freitas;

Efemérides

1834 - Entra em vigor o primeiro Código Comercial Português. Aprovado por D. Pedro IV, pelo Decreto de 18 de setembro de 1833. José Ferreira Borges, político, economista e jurista, elaborou este projeto de código, que foi assinado pelo Ministro da Justiça José da Silva Carvalho.

1898 -- Morre, aos 65 anos, Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgon, matemático, escritor, autor de "As Aventuras de Alice no País das Maravilhas" (1865).

1914 - Entra em funcionamento a primeira linha de montagem de automóveis Ford, com o modelo Ford T.

1936 -- Sai para as bancas o número um do Mosquito, anunciado como o "semanário da rapaziada" e fundado por Tiotónio (António Cardoso Lopes) e Raul Correia.

1943 - II Guerra Mundial. Conferência de Casablanca, Marrocos, entre o Presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill.

1971 - O chanceler alemão federal Willy Brandt oferece-se para negociar o pacto de não-agressão com a República Democrática Alemã.

1974 -- Guerra Colonial. Agricultores brancos moçambicanos manifestam-se em protesto pela situação no território.

1975 - Manifestações do Partido Comunista Português (PCP) e da Intersindical pela unidade sindical. Comício do Partido Socialista (PS) contrário à existência de uma só central sindical.

1981 -- O general António Ramalho Eanes inicia o segundo mandato como Presidente da República.

1992 - Entra em vigor a proibição da contratação de menores de 15 anos, em Portugal. Decreto-Lei n.º 396/91 de 16 de Outubro que: Estabelece um novo regime para o trabalho de menores. Altera o decreto-lei n.º 49408, de 24 de Novembro de 1969, que aprova o Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho.

1996 - Jorge Sampaio é eleito Presidente da República Portuguesa, com 53,83 por cento dos votos.

2001 - Jorge Sampaio é reeleito Presidente da República Portuguesa, com 55,8 por cento dos votos.

2004 - A Comissão Europeia aprova a diretiva para o mercado único no setor dos serviços.

2009 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia na Assembleia da República a criação do primeiro banco público de células de cordão umbilical, que em Portugal apenas tem sido explorado por duas empresas privadas.

2014 - Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do século da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na Gala Quinas de Ouro, no Casino de Estoril, Cascais, dois dias depois de receber a sua terceira Bola de Ouro.

2016 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) anuncia oficialmente o fim da epidemia de Ébola na África Ocidental, após ter terminado o período de transmissão da doença na Libéria.

2019 - Morre, aos 88 anos, Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS.

2022 - A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) multa a Câmara de Lisboa em 1,2 milhões de euros no processo relativo ao tratamento de dados pessoais de promotores em manifestações, entregues à embaixada da Rússia em Lisboa. A CNPD tinha já anunciado em julho de 2021 -- quando a autarquia era ainda liderada pelo socialista Fernando Medina - a identificação de 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles.

2024 - Morre, aos 76 anos, Lev Rubinstein, poeta, ensaísta, bibliotecário e jornalista russo, opositor declarado da invasão da Ucrânia.

