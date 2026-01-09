Festa dos Compadres adiada

A Câmara Municipal de Santana informa que, devido à eventual realização de uma segunda volta das Eleições Presidenciais, a Festa dos Compadres 2026 foi alterada para os dias 21 e 22 de Fevereiro.

O programa mantém as datas inicialmente previstas para a Quinta-feira das Comadres, que se realiza a 5 de Fevereiro, dedicada à sátira e à crítica social, seguindo-se, a 12 de fevereiro, a Quinta-feira dos Compadres.

O ponto alto das celebrações ocorre no dia 22 de Fevereiro, com o cortejo folião e etnográfico pelas ruas da cidade, acompanhado de música, animação e representações dos costumes locais. A festa culmina com o tradicional Julgamento e queima dos compadres, momentos que unem crítica social, humor e tradição, e constituem um dos maiores símbolos desta festividade.