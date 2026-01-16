PS propõe atribuição do nome de Emanuel Jardim Fernandes a um espaço público

O Partido Socialista, em comunicado, informa que vai propor, na Assembleia Municipal do Funchal, a atribuição do nome de Emanuel Jardim Fernandes a um espaço público da cidade do Funchal.

A proposta, que será apresentada na próxima reunião deste órgão autárquico, defende que a edilidade atribua o nome do antigo vereador do PS e ex-presidente do Partido a uma rua, praça ou outro local público da capital.

A iniciativa parte do deputado municipal Sérgio Abreu, que destaca o percurso profissional e político de Emanuel Jardim Fernandes, um dos principais rostos do PS-Madeira, não só enquanto líder, mas também no papel de deputado eleito ao Parlamento Regional, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu.

Emanuel Jardim Fernandes assumiu-se como uma das grandes vozes da oposição na Região, com um histórico de luta pela justiça social e melhores condições de vida para os madeirenses, mas também como um acérrimo defensor dos valores da Liberdade e da Democracia.

No plano autárquico, foi vereador na Câmara do Funchal e, no último mandato público que exerceu, presidiu à Assembleia Municipal do Porto Moniz.

A par da política, destacou-se ainda nas áreas social e empresarial.

Emanuel Jardim Fernandes nasceu a 21 de Janeiro de 1944 e faleceu a 13 de Agosto de 2025.