Emanuel Câmara preside Comissão Regional do PS

Célia Pessegueiro escolheu Emanuel Câmara para presidir à Comissão Regional do PS-Madeira, assegurando a liderança de um dos principais órgãos do Partido a uma figura com vasta experiência política.

Antigo presidente do PS/M, ex-presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e actual deputado à Assembleia da República, Emanuel Câmara assume agora a presidência da Comissão Regional, numa aposta clara na continuidade e no conhecimento profundo da realidade partidária e regional.

A nova liderança socialista integra ainda dirigentes que, nos últimos anos, estiveram mais afastados da vida activa do Partido. Entre os nomes confirmados estão Liliana Rodrigues, antiga eurodeputada, e João Pedro Vieira, antigo secretário-geral do PS e crítico da liderança de Paulo Cafôfo, que regressam aos órgãos regionais do PS-Madeira.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira.