Festas de Santo Amaro em Santa Cruz conquistam

O Município de Santa Cruz dá continuidade às festas em honra de Santo Amaro com um conjunto diversificado de iniciativas de carácter religioso, cultural e institucional.

Esta quinta-feira, 15 de Janeiro, as celebrações tiveram início na Igreja Matriz de Santa Cruz, com a Eucaristia Solene em honra do Senhor Santo Amaro, seguida da tradicional procissão desde a Igreja Matriz até à Capela de Santo Amaro, situada na Praça Dr. João Abel de Freitas.

No âmbito das actividades associadas às festividades, decorreram os Concursos de Natal 2025, dedicados à doçaria e aos licores, numa iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Santa Cruz, no Salão Paroquial.

O programa incluiu ainda a Sessão Solene do Dia da Freguesia de Santa Cruz, que contemplou a entrega de prémios relativos aos Concursos de Natal 2025, numa cerimónia organizada pela Junta de Freguesia, na Praça Padre Patrocínio Alves.

A animação das celebrações ficou marcada por vários momentos musicais ao longo da tarde e da noite, com concertos de Beatriz Band, Miguel Pires Trio e ATOA, proporcionando animação e convívio à população e visitantes, que compareceu em força ao segundo dia de festa.

As festividades prosseguem esta sexta-feira com um programa diversificado que inclui a Prova de Orientação de Santo Amaro, apresentações escolares, animação de rua com marionetas e espectáculos de teatro, bem como a Feira Etnográfica, demonstrações gastronómicas e momentos musicais com concertos e DJ. A iniciativa pretende envolver toda a comunidade, promovendo a participação dos mais jovens e a valorização das tradições locais.