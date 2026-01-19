Emanuel Câmara falou sobre literacia financeira no 'Parlamento dos Jovens'

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, Emanuel Câmara, foi o orador convidado na sessão do ‘Parlamento dos Jovens’, ocorrida esta manhã na Ponta do Sol.

Na iniciativa, que teve lugar no Centro Cultural John dos Passos, o parlamentar madeirense em São Bento deu a conhecer aos alunos e professores da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol o modo de funcionamento e a importância da Assembleia da República e fez uma alocução sobre a temática da edição deste ano do programa: ‘Literacia Financeira: os Jovens contam’.

Trata-se, como evidenciou, de um tema de interesse para os jovens, para as famílias, escolas, empresas, autarquias e demais entidades governamentais, com repercussões na vida dos cidadãos e para o qual “importa sensibilizar, desde cedo, com o intuito de formarmos cidadãos conscientes, empreendedores, resilientes em situações de crise e preparados para episódios de burla ou fraude”.

Emanuel Câmara considerou que, mais do que nunca, importa perceber o conceito de literacia financeira, a importância da gestão de recursos, desde a mesada/semanada, à participação na gestão do orçamento familiar, focando a importância da poupança e do investimento.

A sessão ficou marcada pela troca de ideias e pela proximidade com a camada populacional mais jovem, num momento em que o deputado socialista aproveitou para partilhar o seu testemunho enquanto político, cidadão, pai e avô.

O programa ‘Parlamento dos Jovens’ é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos estudantes dos 2.º e 3º ciclos e do ensino secundário, tendo como principais objectivos educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia da República, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses, bem como promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões