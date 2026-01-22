Festival de humor está de regresso à Calheta

É com as piadas de Helfimed que abre a 2.ª edição do ‘Calheta a rir’, um festival de humor que entre 22 e 24 de Janeiro e de 28 a 30 de Janeiro, sempre às 21 horas, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea, leva até àquele concelho da zona Oeste grandes nomes da comédia em português.

Hélder Medeiros, youtuber, escritor, comediante e actor açoriano será o primeiro a subir ao palco.É através da personagem Helfimed que este artista se tem destacado no panorama nacional, contando com milhares de seguidores e milhões de visualizações ‘on line’. A sua arte anda à volta de assuntos relacionados com os Açores, nota dominante nos espectáculos de comédia que realiza há mais de 20 anos. Logo à noite vai trazer um pouco dessa sua criatividade até à Calheta.

Além de Helfimed, nos próximos dias vão também passar pelo palco do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea Dário Guerreiro e 4Litro. Na próxima semana será a vez de Bruna Cunha, Sor Miguel e Bicalho ou Teatro do Avesso.

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do MUDAS, custando cinco euros. Os residentes no concelho da Calheta pagam apenas metade do preço. Este é um festival apoiado pela Câmara Municipal local.

Agenda

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 – O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas realiza uma acção junto à porta da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

19h00 - 8.ª Edição do Fado Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Efemérides

1581 - É derrotada, nos Açores, a esquadra espanhola comandada por Pedro Valdez, enviado de Filipe II.

1815 - É assinado, em Viena, o Tratado da Abolição do Trafico de Escravos em todos os lugares da Costa de África ao Norte do Equador, entre o Príncipe Regente de Portugal e El- Rei do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda.

1905 - Domingo sangrento em São Petersburgo, Rússia. Dois mil operários são massacrados pela Guarda do Czar. Os acontecimentos conduziram à Revolução.

Pintura de Ivan Alekseyevich Vladimirov sobre a revolta russa. , Foto DR

1915 - São decretadas novas leis de trabalho nos setores do comércio e indústria. Estabelece-se um horário de dez horas, com intervalo de duas para o almoço, nos estabelecimentos comerciais, dez a oito horas nas oficinas e fábricas e sete nos escritórios e casas de câmbios.

1957 - Israel completa a retirada da península do Sinai, mas permanece na Faixa de Gaza.

1963 - O Presidente francês, Charles De Gaulle, e o chanceler alemão Konrad Adenaueur assinaram o Tratado do Eliseu, que sela a reconciliação entre os dois países.

1972 - O Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda e a Noruega assinam o Tratado de Adesão às Comunidades Europeias (Comunidade Económica Europeia, Comunidade Europeia da Energia Atómica e Comunidade Europeia do Carvão e do Aço).

Foto DR

1973 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos estabelece o quadro legal para a despenalização do aborto.

1986 - São condenados à morte os três réus acusados do assassínio da primeira-ministra indiana Indira Gandhi.

1991 - O procurador público norte-americano revela que o general Manuel Noriega, antigo Presidente do Panamá, recebeu salário da CIA durante 15 anos.

1998 - A revista Newsweek revela a existência de um caso entre o Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e Mónica Lewinsky, uma estagiária da Casa Branca.

Foto Arquivo

1999 - Dirigentes do PSD e PP formalizam os princípios constitutivos da Alternativa Democrática (AD).

2006 - Aníbal Cavaco Silva é eleito Presidente da República Portuguesa, com 50,54 por cento dos votos.

2019 - O Tribunal da Relação de Lisboa considera prescritos os crimes de que o antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, estava acusado, relativos ao desvio de dinheiro dos direitos televisivos do clube.

2021 - O primeiro caso de covid-19 associado à variante genética da África do Sul é identificado em Portugal pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

Foto Arquivo

2025 - O deputado do Chega Miguel Arruda, eleito pelos Açores, é constituído arguido por suspeita de furtar malas dos tapetes de bagagens nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada. Passa a deputado não-inscrito.

E. M. Cioran, Foto Arquivo/DR

