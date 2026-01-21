Câmara da Calheta reafirma compromisso financeiro com as Juntas de Freguesia

Na próxima sexta-feira, dia 23 de Janeiro, serão assinados protocolos de cooperação financeira com as Juntas de Freguesia da Calheta. A cerimónia terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, às 12 horas.

Segundo nota à imprensa, "esta medida representa um compromisso da Câmara Municipal da Calheta em apoiar os órgãos de proximidade, contribuindo para a execução de projectos e iniciativas que beneficiem directamente a população".

"Um apoio que tem vindo a aumentar nos últimos anos e que, actualmente, representa uma verba correspondente a 50% do montante que cada uma recebe do Fundo de Financiamento das Freguesias", salienta.