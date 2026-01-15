Concurso 'Rimando com o Feiticeiro da Calheta' entregou prémios

A cerimónia de entrega dos prémios da VII edição do concurso 'Rimando com o Feiticeiro da Calheta' decorreu na terça-feira, no núcleo museológico da Sociedade de Engenhos da Calheta. No espaço está patente ao público uma exposição com os poemas dos participantes, que poderá ser visitada até ao próximo dia 13 de Fevereiro.

O evento contou com a presença dos diversos alunos e adultos premiados neste concurso, que visa celebrar os 130 anos do nascimento do poeta popular João Gomes de Sousa, mais conhecido por Feiticeiro da Calheta.

Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta, marcou presença na cerimónia, que incluiu a inauguração da exposição com os mais de 60 poemas participantes. A iniciativa é promovida pelo Centro de Estudos e Educação e Desenvolvimento Social da Calheta.

A autarca começou a sua intervenção agradecendo o papel do Centro de Estudos na promoção de mais uma iniciativa cultural, bem como aos parceiros que se associaram: a Delegação Escolar da Calheta e a Sociedade de Engenhos da Calheta.

Salientou a importância do concurso de poesia e afirmou: "O que interessa é dar azo à nossa imaginação e a escrita serve para isso mesmo. Serve para levar mais longe os nossos pensamentos." Doroteia Leça destacou ainda a importância do incentivo à leitura, à escrita e à produção literária criativa, agradecendo o envolvimento das escolas e de outras instituições nesta iniciativa.

"A Câmara da Calheta tem feito uma aposta cultural e o Centro de Estudos tem sido parceiro essencial no crescimento cultural, não só com este evento mas também com outros realizados na Calheta, na Região e fora dela. Por isso, a autarquia continuará a apoiar estas iniciativas", referiu Doroteia Leça.

Vencedores da categoria "Maiores de 18 anos":

1.º lugar: "Moda do Feiticeiro", de Roberto Moniz

2.º lugar: "O Atlântico sonha-me", de Filipe Passos

3.º lugar: "Sementes da Calheta", de Roberto Moniz

Devido à elevada participação e à qualidade dos poemas a concurso, o júri decidiu, na categoria dos 8/10 anos, premiar separadamente alunos de 8 anos e alunos de 9 anos.

Vencedores da faixa etária dos 8 anos:

1.º lugar: "O rio que conta histórias", de Valentina da Silva Correia (EB1/PE do Campanário)

2.º lugar: "Viajar", de Júlia Pereira dos Santos (EB1/PE do Campanário)

3.º lugar: "Outono, estação de paz", de Martins Reis Delgado (EB1/PE do Campanário)

Menção honrosa: "O cão que queria voar", de Ellie Natalie Fernandes

Vencedores da faixa etária dos 9 anos:

1.º lugar: "Feiticeiro da Calheta", de Diana Carolina Teixeira Maciel (EB1/PE da Calheta)

2.º lugar: "Guerra", de Salter Lee Hayden Jacobs (EB1/PE da Calheta)

3.º lugar: "O que eu quero fazer", de Valentina Silva Correia (EBS/PE da Calheta - Polo da Fajã da Ovelha)

Menções honrosas: "Se eu fosse escritora", de Alice Pereira (EB1/PE Dr. Manuel Leça); "Aventuras", de Carlota Gonçalves Almada (EB1/PE do Campanário); e "Não sei fazer poemas", de Lucas Rodrigues Silva (EBS/PE da Calheta - Polo da Fajã da Ovelha)

Este ano, pela primeira vez, o concurso foi alargado à diáspora. Na categoria dos 10/12 anos, o prémio foi atribuído ao poema 'O Homem do Bailinho', da autoria de Matilde Gonçalves Félix, da Le Rocquier School de Jersey.