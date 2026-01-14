 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Simulacro de incêndio em jardim de infância na Calheta

None

Os Bombeiros Voluntários da Calheta realizaram, esta manhã, um simulacro de incêndio no Jardim de Infância 'Apresentação de Maria', no concelho da Calheta.

O exercício contou com a mobilização de cinco viaturas e 11 bombeiros, envolvendo ainda a PSP, o Serviço Municipal de Protecção Civil, a Secretaria Regional de Educação e o Serviço Regional de Protecção Civil.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo