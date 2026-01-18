Calheta chega aos 40% da afluência

A afluência às urnas no concelho da Calheta registava, às 16 horas, níveis de participação desiguais entre freguesias, com algumas mesas a ultrapassarem já a fasquia dos 40% e outros ainda abaixo dos 35%, segundo os dados provisórios recolhidos nas mesas de voto.

No total, estão inscritos 12.483 eleitores no concelho.

O Jardim do Mar destaca-se como a freguesia com maior taxa de participação até às 16 horas, com 51,5% dos eleitores já a terem votado, depois de uma afluência de 14,4% ao meio-dia. Trata-se do valor mais elevado registado em todo o concelho.

Em Ponta do Pargo, a participação também é significativa. A secção 1 atingia os 43% às 16 horas, enquanto a secção 2 registava 42%, depois de percentagens intermédias de 19% e 25%, respetivamente, às 12 horas. No conjunto, a freguesia evidencia uma adesão consistente ao acto eleitoral.

No Arco da Calheta, as quatro secções apresentavam às 16 horas valores entre os 29,3% e os 41%, com destaque para a secção 1, que alcançou os 41%. A freguesia soma 3.195 eleitores inscritos, sendo uma das mais representativas do concelho.

A freguesia da Calheta registava, às 16 horas, níveis de participação entre os 33% e os 42%, com a secção 2 a liderar internamente. Ao meio-dia, a afluência situava-se de forma relativamente homogénea nos 13% a 15%.

No Estreito da Calheta, a participação subiu de 12,5%–17% às 12 horas para 35% e 41% às 16 horas, revelando um crescimento expressivo ao longo da tarde.

A Fajã da Ovelha apresentava valores próximos dos 33%–33,5% às 16 horas, depois de uma afluência inicial entre 15% e 17%, mantendo um ritmo moderado de votação.

No Paul do Mar, uma das freguesias com menor adesão ao meio-dia (8%), a participação subiu para 33,48% às 16 horas, ainda assim abaixo da média das freguesias mais participativas.

Por sua vez, nos Prazeres, a única secção registava 18,5% ao meio-dia e 38,7% às 16 horas, aproximando-se da média concelhia.

Os dados revelam um aumento generalizado da afluência ao longo da tarde, com diferenças marcadas entre freguesias mais pequenas e outras com maior número de eleitores.