Fado Funchal regressa com seis concertos e quatro espectáculos destinados ao público infantil

A 8.ª edição do Fado Funchal realiza-se de 21 a 25 de Janeiro no Teatro Municipal Baltazar Dias. Ao longo de quatro dias, o festival, promovido pela Câmara Municipal do Funchal em parceria com a Associação de Fado da Madeira, conta com um total de seis concertos e quatro espectáculos destinados ao público infantil.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o evento, que foi apresentado, esta manhã, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, visa homenagear quem se dedica a esta arte e aproximar a música tradicional aos mais jovens.

“Podemos esperar, uma vez mais, a valorização do fado, o reconhecimento daqueles que têm nesta área artística a sua intervenção cultural e também a possibilidade para os nossos jovens mostrarem o seu talento”, afirmou.

Jorge Carvalho destacou ainda a introdução de actividades direccionadas aos mais novos, promovendo um contacto mais próximo com o fado desde cedo. Nesse sentido, um dos destaques desta edição é a estreia absoluta de fado para crianças, sendo esta uma iniciativa inédita no contexto regional. Esta proposta materializa-se no espectáculo teatral 'O Fado de Ulisses', inspirado em 'A Odisseia', de Homero, com recurso a marionetas.

A edição deste ano aposta maioritariamente em artistas da Região, com o objectivo de dar visibilidade ao talento local. "O que se procurou foi exactamente dar oportunidade aos artistas locais, que felizmente são muitos e de elevada qualidade", sublinhou o autarca.

De âmbito nacional, o Fado Funchal conta com a presença de Rão Kyao, com o projecto Fado Bambu 'No Som da Palavra'.

Este ano, o evento prestará homenagem a Paulo Amaro, que revelou ter a música como paixão desde muito cedo. "Aos 8 anos de idade comecei por cantar no 'Tu Cá, Tu Lá' e participei em praticamente todos os espectáculos de casas emblemáticas, como João Jardim, Cine Parque e Cine Jardim", recordou, revelando que a paixão pelo fado começou em família.

Paulo Amaro destacou ainda a importância de transmitir o fado às novas gerações. "Há um tempo fiz um espectáculo e apareceu lá um jovem, que está a cantar muito bem. Tive o privilégio de lhe dar um abraço e força para seguir em frente. Quanto mais jovens cantarem, melhor, porque o fado é património mundial", frisou.

Sobre a valorização do fado, o fadista lamentou que a música tradicional portuguesa ainda tenha pouca divulgação na Madeira. No entanto, destacou iniciativas que têm trazido maior público: “Neste momento, estou a fazer um espectáculo na Rua do Castanheiro e a adesão tem sido espectacular. Temos tido muitas pessoas a assistir, portugueses e estrangeiros, e isso é muito positivo para que o fado continue a ser apreciado", disse.

O fadista mostrou-se também emocionado com a homenagem que lhe será prestada. "Foi uma surpresa para mim, sinceramente não esperava. Fiquei surpreso e orgulhoso, porque uma homenagem não se faz a qualquer pessoa. Por isso digo: vamos para frente com isso", concluiu.

A 8.ª edição do Fado Funchal conta com um investimento a rondar os 40 mil euros.

Programa:

21 e 22 de Janeiro - 10 e 15 horas: 'O Fado de Ulisses'

22 de Janeiro - 19 horas - Associação de Fados da Madeira - Homenagem a Paulo Amaro

23 de Janeiro - 19 horas - Concerto Rão Kyao: Fado Bambu 'No Som da Palavra'

24 de Janeiro - 18 de Janeiro - Francisco Lopes Trio Convida José Ceadas e Artistas da Associação New Classic

24 de Janeiro - 20 horas - No Atlântico Me Confesso por Filipe Passos e Convidados

25 de Janeiro - 18 horas - Tributo a Max por Cordophonia e Convidados

25 de Janeiro - 20 horas - Marcelino Pão & Vinho em Palco por Sofia Ferreira e Convidados