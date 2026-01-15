A notícia que faz a manchete de edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que o PDM da Calheta abre-se à construção de casas. “Numa terra em que toda a gente reclama por falta de habitação, não podemos ser mais papistas do que o Papa”, defende a presidente da Câmara. Doroteia Leça quer concluir o processo de revisão até final de Fevereiro. O município vai criar um regulamento para AL e a taxa turística rendeu 1,3 milhões em 2025.

Com uma foto do cortejo do ano passado em quase toda a altura da primeira página, revelamos que serão 13 as trupes que irão desfilar inspiradas nos ‘50 anos da Autonomia’, no Grande cortejo alegórico de Carnaval que acontece a 14 de Fevereiro, envolvendo 1.500 foliões. Conheça, nesta edição, os subtemas de cada grupo que irá percorrer a Avenida Sá Carneiro.

Nas breves, contamos-lhe que: foi suspensa até dia 31 de Janeiro a exigência fiscal para subsídio de mobilidade; que o Mercado dos Lavradores recupera elevador avariado há seis meses; e que um homem foi condenado a seis anos de prisão por destruir a casa da mãe.

