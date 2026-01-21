Élvio Sousa e Carlos Teles conversam no intervalo

A polémica que levou à interrupção dos trabalhos poderá estar resolvida. No intervalo, Élvio Sousa dirigiu-se a Carlos Teles e os dois estiveram a falar alguns minutos.

Rubina Leal já deu início aos trabalhos mas, antes, dirigiu-se a Élvio Sousa sobre o seu comportamento e um "acto de contrição" que pretendia fazer.

O líder parlamentar do JPP afirmou que deveria pedir desculpas ao deputado social-democrata pelo que afirmou sobre algemas. O deputado garantiu que o que disse foi que "pelo menos os presidente de Santa cruz não andou de algemas".

"Pedi desculpas por que existe a presunção de inocência e ser arguido não é ser condenado", afirmou, garantindo que não pretendia ofender o deputado ou a sua família.

A repetição da frase sobre as algemas não agradou à presidente da Assembleia.