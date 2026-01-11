Élvio Sousa questiona se Montenegro e Marcelo serão amigos da Autonomia

Élvio Sousa considerou, esta manhã, que as recentes alterações ao Subsídio Social de Mobilidade (SSM) representam um duro golpe na Autonomia das Regiões Autónomas e nos direitos dos portugueses das Ilhas e atirou responsabilidades diretas tanto ao primeiro-ministro Luís Montenegro, como ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O líder do JPP cita François Mitterrand, que escrever que «o poder absoluto tem razões que a República desconhece» (1964). Para Élvio Sousa, "a frase serve para demonstrar as raízes do duro golpe à Autonomia das Regiões Autónomas, perpetuado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro e pelo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, com as recentes alterações ao Subsídio Social de Mobilidade (SSM)". Isto porque, "tudo parece roçar à volta do excessivo centralismo que alimenta há séculos o poder político, com génese no absolutismo".

As declarações do também deputado surgem depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter promulgado o diploma apesar de reconhecer reservas substanciais quanto ao seu conteúdo. Conforme recorda Élvio Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu ter “dúvidas sobre a nova obrigatoriedade de ausência de dívidas ao Fisco e à Segurança Social, incluindo a obrigatoriedade, se necessário, de o cidadão ter de entregar documento comprovativo da situação contributiva – matéria que é, ou deveria ser, por força da legislação vigente, do conhecimento do Estado”, conforme consta da nota publicada no site da Presidência da República.

Ainda assim, o deputado é perentório ao afirmar que “dúvidas não ilibam responsabilidades”. Na sua perspectiva política, o Presidente da República “poderia ter, pura e simplesmente, devolvido o diploma ao Governo para correcção. Não o fez. É conivente!”.

Olhando para a actuação do Governo, Élvio Sousa critica as declarações do Primeiro-Ministro Luís Montenegro na Assembleia da República, em resposta ao deputado Filipe Sousa. O chefe do Governo falou em “reciprocidade de ter a situação [contributiva] regularizada”, “ignorando que o mesmo não é exigido aos beneficiários do Continente, cujo Estado subsidia a mobilidade de diferentes formas (Carris, Metro, CP, Transtejo e por aí adiante)”. O líder do JPP destaca ainda que Filipe Sousa é “o único deputado eleito pelas Regiões Autónomas com coragem para confrontar o Primeiro-Ministro”.

Luís Montenegro, na linha de Passos Coelho, confunde obrigações constitucionais do Estado com subsídios”. O deputado sublinha que “o Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não é um favor nem uma benesse do Estado. É uma obrigação constitucional e estatutária, criada para compensar os custos estruturais que resultam da nossa condição insular Élvio Sousa

Para o líder do maior partido da oposição, está em causa um princípio estruturante do regime democrático e autonómico, uma vez que “está em causa um valor muito mais profundo: o respeito pela Autonomia das Regiões, pela continuidade territorial, pela coesão social e pela igualdade de direitos dos madeirenses e dos açorianos”. Ao condicionar o acesso ao SSM à inexistência de dívidas fiscais ou contributivas, Élvio Sousa considera que “o Governo da República desvirtua a finalidade do regime, transforma um instrumento de coesão territorial num mecanismo de coerção fiscal e penaliza quem já vive, com custos acrescidos, por razões que obviamente não escolheu”.

O deputado denuncia ainda que a medida “não distingue situações, não avalia necessidades, não mede a proporcionalidade”, concluindo que “é inaceitável num Estado de Direito”. Na sua leitura política, “Marcelo e Montenegro castigaram a insularidade, os portugueses das Ilhas e os direitos autonómicos”.