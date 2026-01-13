Candidatura de Seguro congratula-se com apoio de Filipe Sousa

O director de campanha na Região da candidatura de António José Seguro à Presidência da República congratulou-se, esta tarde, com o anunciado apoio de Filipe Sousa, um dos fundadores do Juntos Pelo Povo.

Numa acção de campanha realizada na tarde desta terça-feira na baixa do Funchal, Victor Freitas reagiu ao anúncio do deputado Filipe Sousa (conforme avançado pelo jornal ‘Expresso’), salientando que se trata de mais um apoio importante e necessário ao candidato que garante o respeito pela Constituição e que é um exemplo de humanismo e moderação.

A quatro dias do final da campanha, Victor Freitas apelou ao voto no candidato apoiado pelo PS, salientando que estas são as eleições presidenciais mais importantes dos últimos 40 anos, e chamou a atenção para o facto de, pela primeira vez, existirem candidaturas no terreno com discursos contrários à própria Constituição, destruindo um consenso humanista, edificado pela maioria dos portugueses nas últimas décadas.

“De um lado, temos a candidatura de António José Seguro, que respeita a Constituição, que luta por uma sociedade humanista e moderada, em contraponto com propostas extremistas e radicais que propalam o ódio, estimulam o ressentimento e colocam em risco a própria democracia, como a conhecemos”, apontou.

O director de campanha frisou ser importante que, este domingo, se concentrem os votos nesta candidatura, permitindo que António José Seguro passe à segunda volta das eleições, para que Portugal tenha um Presidente da República que seja “um moderador e um árbitro”, particularmente perante o facto de estarmos numa sociedade que “tem vindo a polarizar-se e a criar antagonismos”.

“Portugal precisa de um Presidente que aproxime as pessoas, que seja um exemplo de honestidade, seriedade, transparência e humanismo. Precisamos de um Presidente que tenha uma visão de Portugal no seu todo, que conheça a Madeira, e que intervenha para que não exista discriminação, como a que estamos a viver em relação ao Subsídio Social de Mobilidade”, destacou Victor Freitas, lembrando que António José Seguro foi o "primeiro candidato a tomar posição pública sobre esta matéria, considerando que os madeirenses não podem ser discriminados em função da sua situação fiscal e de segurança social."