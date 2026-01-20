Élvio Sousa considera diploma do PSD e do CDS "um paliativo amedrontado"

O JPP considera o diploma apresentado pelo PSD e pelo CDS, de alteração ao subsídio de mobilidade, "um paliativo amedrontado" que não resolve o problema de fundo.

Élvio Sousa acusa o Governo da República de cometer um "atentado à autonomia", com a "cumplicidade do Governo Regional".

O líder do JPP continua a defender que o que é necessário é um modelo em que os madeirenses paguem apenas a sua parte na compra das viagens e que "o Estado se entenda com as companhias".

O JPP, na discussão na especialidade, vai propor que o subsídio de mobilidade passe a ser designado como "direito constitucional de mobilidade".