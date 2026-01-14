Carlos Daniel eleito jogador do mês de Dezembro da II Liga

O Marítimo volta a estar em destaque, desta vez com Carlos Daniel a reunir o maior número de votos dos treinadores principais da II Liga portuguesa de futebol e a conquistar o prémio de jogador do mês de Dezembro, após ter recebido a distinção de melhor médio referente ao mesmo período, pela segunda vez consecutiva.

“O médio ajudou a somar dois triunfos, frente a SCU Torreense (2-0), em que assinou uma assistência, e a Leixões SC (4-1), encontro no qual voltou a estar em destaque, desta feita com um golo e uma assistência, além de um empate diante do SL Benfica B (1-1)”, podemos ler na nota publicada pela Liga Portugal.

O atleta natural da Figueira da Foz, tem sido uma peça fundamental na campanha maritimista, tendo dado o seu contributo nas 18 partidas disputadas pela formação do Almirante Reis na presente temporada, onde para além de ser totalista, apontou 7 golos e registou duas assistências.

Carlos Daniel foi eleito jogador do mês com um total de 15,56%, seguindo-se André Clóvis, do Académico de Viseu, que obteve 11,85% e de Arsénio, do Lusitano de Lourosa, com 9,63%.