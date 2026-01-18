JPP deve apoiar Seguro, defende Filipe Sousa

O deputado do JPP à Assembleia da República, Filipe Sousa, espera que o seu partido se posicione relativamente ao apoio a António José Seguro, na segunda volta das Eleições Presidenciais.

Em declarações à RTP-Madeira, o deputado que, desde a primeira hora, manifestou apoio pessoal a Seguro entende que este é “o único candidato que poderá criar um equilíbrio entre quem está na Presidência da República e quem nos governa”.

O partido [JPP] deverá tomar essa posição. Deixo uma nota positiva, porque o partido deu a liberdade de voto a todos os seus militantes, mas na segunda volta tem de clarificar o apoio e Seguro será, certamente, a melhor opção. Filipe Sousa

Filipe Sousa que mencionou, ainda, a “derrota para quem nos governa, na Madeira e a nível nacional”. Foi, segundo o deputado, "uma derrota pesada para Albuquerque e para Montenegro", quem espera que "tirem as verdadeiras ilações perante estes resultados".