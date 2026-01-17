José Sousa vence novamente a Maratona do Funchal

O atleta José Sousa, do Clube Atlético Macedo de Cavaleiros, sagrou-se, esta tarde, o grande vencedor da 11.ª edição da Maratona do Funchal.

Com o dorsal 12, o corredor destacou-se ao longo dos 42 quilómetros do percurso, cruzando a meta ao fim de 2 horas e 23 minutos e 36 segundos, confirmando assim o favoritismo que recaía sobre si.

De realçar que o atleta luso, que cortou a meta com o mítico festejo do madeirense Cristiano Ronaldo, venceu a edição de 2024, na qual estabeleceu a melhor marca de sempre nesta competição, fixada em 2 horas, 21 minutos e 14 segundos.

Já na vertente feminina, a prova foi ganha pela húngara Eva Tolnai, que percorreu a mesma distância em 3 horas, 18 minutos e 27 segundos.

A capital madeirense foi palco, este sábado, de mais uma edição da Maratona do Funchal, uma das mais emblemáticas provas desportivas da Região Autónoma da Madeira, que reuniu quase 2 mil de atletas nacionais e internacionais.

A prova incluiu várias distâncias, permitindo a participação de atletas profissionais e amadores, e percorreu alguns dos principais e mais emblemáticos pontos da capital madeirense, proporcionando um cenário único.