Cristiano Ronaldo marca, mas não evita nova derrota do Al Nassr

O português Cristiano Ronaldo voltou a marcar na Liga saudita de futebol, mas o seu golo de hoje foi insuficiente para evitar a derrota do Al Nassr, batido em casa pelo Al-Qadisiya por 2-1.

O Al Nassr, treinado por Jorge Jesus, prossegue a série de maus resultados, já que vinha de um empate frente ao Al-Ettifaq e uma derrota em casa do líder Al Hilal, que nesta ronda bateu o Al Hazem, por 3-0, com um dos golos apontados pelo luso Rúben Neves.

Após estes jogos, da 13.ª jornada, o Al Hilal reforça o comando, com 35 pontos, mais quatro do que o Al Nassr, segundo colocado.

Com mais uma grande penalidade concretizada, Cristiano Ronaldo vai avançando para a meta do golo 1.000, num dia em que o seu clube mereceu perder, perante um adversário que equilibrou a contenda na primeira parte para depois ser francamente melhor.

Logo no arranque da segunda parte, o guarda-redes Al Aqidi protagonizou um erro gigantesco e colocou a bola no adversário Julián Quiñones, que frente à baliza vazia inaugurou o marcador, aos 51 minutos.

Aos 66 minutos, Nahitan Nández aproveitou uma defesa incompleta do guardião adversário e aumentou a vantagem, para desespero de Jesus e de Cristiano Ronaldo e João Félix, os dois portugueses em jogo.

O penálti de Cristiano Ronaldo, aos 81 minutos, não chegou para relançar o jogo, embora tenha permitido ao capitão da seleção portuguesa isolar-se como melhor marcador da competição, com 14 golos, mais um do que Félix.

Quanto a Rúben Neves, foi o homem do jogo na vitória do Al Hilal, contribuindo com o segundo golo, aos 56 minutos, já depois de ter assistido Sergej Milinkovic-Savic, aos 29.

O ex-Benfica Darwin Núñez fechou a contagem, aos 90, em ronda bem agradável para o líder, que alarga a vantagem para a concorrência.

No outro jogo do dia, o Al Najma, treinado pelo português Mário Silva, perdeu em casa por 4-3 frente ao Al Ettifaq.