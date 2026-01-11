Cristiano Ronaldo é um "ícone" mas isso não pesa nas decisões de Martínez

O selecionador português, Roberto Martínez, assume que Cristiano Ronaldo é um "ícone do futebol mundial", mas rejeita que esse estatuto venha a ter peso nas decisões que terá de tomar durante o próximo Campeonato do Mundo.

Em entrevista à agência Lusa, o técnico de 52 anos elogiou a mentalidade do capitão da equipa das 'quinas, que em fevereiro completa 41 anos e se preparava para disputar em junho e em julho o sexto Mundial da sua carreira, algo que nenhum jogador até agora alcançou.

"O que acontece à volta do Cristiano é um aspeto histórico. É um ícone do futebol mundial, mas isso não condiciona ou limita o nosso trabalho. O Cristiano está muito tranquilo e muito focado no dia-a-dia e isso é uma fórmula simples. Quando o Cristiano Ronaldo está bem, é muito importante para a seleção", explicou Martínez.

Além da ética de trabalho, o selecionador nacional destacou a "simplicidade" de Ronaldo quando está ao serviço de Portugal, apesar dos históricos 226 jogos e 143 golos que já registou pelo seu país.

"Acompanhamos todos os dias o que ele está a fazer. Está a desfrutar muito. Ele tem uma marca a nível mundial, mas para nós consegue ter simplicidade dentro da seleção. O foco dele é um exemplo para seguir. Ele encontrou um processo de se focar no dia-a-dia e a consequência disso é chegar ao próximo Mundial", considerou.

No Mundial 2022, que decorreu no Qatar, ainda com Fernando Santos ao 'leme', Ronaldo perdeu a titularidade durante o torneio, a partir dos oitavos de final, situação que na altura levantou muitas criticas por parte de pessoas ligadas ao avançado, com a sua mulher e familiares a usarem as redes sociais para lamentarem a decisão do então selecionador nacional, acusando mesmo o treinador de ser ingrato.

"Isso foi há três anos", desvalorizou Roberto Martínez, 'fintando' a questão se poderá ter o mesmo destino de Fernando Santos caso tome a decisão de tirar Cristiano Ronaldo do 'onze' principal da seleção nacional durante o Mundial2026.

"Eu adoro o compromisso dos jogadores e o Cristiano é o nosso capitão porque merece ser o nosso capitão. Estamos preparados, eu estou preparado, a equipa técnica está preparada, os jogadores estão preparados", frisou.

Contudo, o técnico espanhol reforçou que todas as decisões que toma como selecionador português "são sempre para melhorar a equipa".

"Trabalhamos com experiência e todos os dias são importantes para tomar decisões. A exigência de todos os jogadores é máxima. As nossas decisões são sempre para melhorar a equipa", concluiu.

Roberto Martínez completou na última sexta-feira, 9 de janeiro, três anos como selecionador português, período em que conquistou a Liga das Nações, levou Portugal aos quartos de final do Euro2024 e alcançou vários recordes, como 12 triunfos seguidos em jogos oficiais e a primeira qualificação completamente vitoriosa (10 em 10) no caminho para o Europeu da Alemanha.

O técnico espanhol regista ainda 96 golos em 36 jogos, o que dá uma média de 2.66 por partida e a melhor percentagem de vitórias de um selecionador luso (69,4%).

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.