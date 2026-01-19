Cristiano Ronaldo foi o desportista mais pesquisado no Google em 2025

Cristiano Ronaldo voltou a ser a celebridade da indústria desportiva mais pesquisada no Google em 2025. A PlayersTime - empresa especializada em análise de mercado de iGaming e entretenimento -, analisou a média mensal de pesquisas nos últimos 12 meses e, tendo por base 20 países seleccionados, encontrou as 10 figuras do desporto que centraram mais atenções.

Eis as 10 celebridades mais pesquisadas no Google no mundo do desporto em 2025:

1.º Cristiano Ronaldo (futebol) - 7,76 milhões de pesquisas médias mensais

2. º Lamine Yamal (futebol) - 5,76 milhões

3.º Virat Kohli (críquete) - 5,70 milhões

4.º LeBron James (basquetebol) - 4,70 milhões

5.º Carlos Alcaraz (ténis) - 4,47 milhões

6.º Jannik Sinner (ténis) - 6,54 milhões

7.º Mike Tyson (boxe) - 3,51 milhões

8.º Max Verstappen (Fórmula 1) - 3,17 milhões

9.º Novak Djokovic (ténis) - 2,84 milhões

10.º Lionel Messi (futebol) - 2,43 milhões