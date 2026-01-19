Roberto Martínez, seleccionador nacional, concedeu uma entrevista à ESPN Brasil onde o Campeonato do Mundo e Cristiano Ronaldo foram dois temas abordados.

Sobre o capitão de Portugal, Martínez teceu rasgados elogios.

“Todas as pessoas do mundo conhecem o Cristiano Ronaldo e têm uma opinião. Mas o Cristiano, quando chegou à seleção, há 21 anos, não era o mesmo Cristiano de agora. Agora, é um jogador muito mais de posição, de ponta de lança. É um jogador que, para nós, é um finalizador. É o melhor marcador da história e ter um jogador que, agora, está com 25 golos nos últimos 30 jogos da seleção é um presente. É o agora, não estamos a falar do que o jogador fez há 10 anos”, destacou.

Outro aspecto valorizado por Roberto Martínez foi o compromisso demonstrando por Ronaldo na selecção.

“É o único jogador do mundo que tem mais de 220 internacionalizações. Com a experiência do Cristiano Ronaldo, ter o compromisso que ele tem... Ele é um exemplo. E é um jogador que contagia o balneário. Em campo é um finalizador, que atrai marcadores durante o jogo e abre espaço; e, para nós, esse é um aspecto muito importante. Ele está a mostrar que a idade é um número. Para ele, todos os dias são oportunidades de melhorar. Nós, da equipa técnica, avaliamos todos os jogadores, todos os dias, e a nossa avaliação do nosso capitão é a mesma que fazemos com outros jogadores. Ele consegue estar num nível que faz com que mereça ser chamado, e Portugal é melhor quando o Cristiano Ronaldo está em campo.”

Martínez reconheceu, contudo, que há quem defenda o contrário — que Portugal joga melhor sem CR7.

“Estamos a falar do jogador mais experiente do mundo. Precisamos de usar isso. Só pode ser positivo um jogador novo chegar ao balneário e poder aprender com o jogador mais experiente que existe. Depois, há o aspecto dos movimentos dentro da área. É um jogador muito inteligente, abre espaços a outros jogadores, rompe a linha defensiva. É o melhor marcador, é o melhor jogador de área que temos em Portugal. Mas todos os aspetos dele, de compromisso, do que significa jogar pela seleção, são muito importantes. Acho que a resiliência dele é difícil de encontrar. É muito difícil que uma pessoa que, depois de ter muito, muito sucesso, no dia seguinte, quando acorda, tenha a mesma fome. Acho que isso faz com que o Cristiano seja único.”