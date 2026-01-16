Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo com ganhos de 223,8 milhões de euros em 2025
O portal especializado Sportico - revista digital virada para os negócios no desporto- revelou a lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo no ano de 2025. Cristiano Ronaldo surge, uma vez mais, na liderança, fruto de um encaixe financeiro que rondou os 260 milhões de dólares (223,8 milhões de euros). A referida publicação tem em conta salários e contratos de patrocínio, saltando à vista que o jogador do Al Nassr, que lidera desde 2023, altura em que ultrapassou LeBron James, ganhou o dobro de Lionel Messi.
Logo atrás do craque madeirense surge o pugilista mexicano Canelo Álvarez, com ganhos de 117 milhões de euros, enquanto Lionel Messi, jogador do Inter Miami, ocupa o terceiro lugar, com 111 milhões de euros facturados no último ano.
Numa lista com pilotos, futebolistas, golfistas, basquetebolistas e jogadores de futebol americano e de basebol, salta à vista a ausência de mulheres entre os 100 desportistas mais bem pagos do mundo. A atleta mais rica é a tenista americana Coco Gauff, que no ano anterior facturou um total de 26 milhões.