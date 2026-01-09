Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra um indivíduo a saltar de paraquedas na zona da Eira do Serrado, no Curral das Freiras, numa ocorrência registada a 7 de Janeiro de 2026, levantando dúvidas quanto à legalidade da prática naquele local.

As imagens, partilhadas online, mostram o momento em que o praticante realiza o salto “de cortar a respiração”, sem que seja perceptível qualquer enquadramento oficial da actividade.

Contactado pelo DIÁRIO, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), IP-RAM, tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, esclareceu que a área em causa “não é gerida” por aquele instituto.

Por sua vez, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos afirmou que o executivo municipal não teve conhecimento prévio da actividade e garantiu que não deu entrada qualquer pedido de licença para a realização do referido salto de paraquedas naquela zona.