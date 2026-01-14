Viatura em chamas mobiliza bombeiros na última madrugada

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, juntamente com a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, foram accionados esta madrugada, por volta das 3h20 da manhã, para uma viatura em chamas no interior de uma garagem, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal.

Na chegada ao local, os operacionais extinguiram o fogo e procederam, posteriormente, à ventilação do espaço.

Segundo o DIÁRIO apurou, duas viaturas ficaram danificadas pelo calor, não havendo registo de feridos.

Foram mobilizadas duas viaturas e 12 operacionais.