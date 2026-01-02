Chuva e rajadas com valores de aviso laranja no Porto Moniz, São Jorge e Selvagens

Até às 16h desta sexta-feira, a rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira registou valores significativos de chuva e vento, com os extremos a ocorrer sobretudo durante a noite e madrugada.

No Porto Moniz, a chuva atingiu 24,1 mm numa hora, enquadrando-se no critério de aviso laranja. No que respeita ao vento, foram registadas rajadas de aviso laranja na Selvagem Grande, com 113 km/h, e na Ponta de São Jorge, com 99 km/h, destacando-se como os valores mais extremos do dia.

Além destes, várias outras estações da rede registaram valores dentro do critério de aviso amarelo. Trata-se das estações de Prazeres (chuva e vento), Pico do Areeiro (chuva), Chão do Areeiro (chuva), Santo da Serra (chuva), Caniçal/Ponta de São Lourenço (chuva e vento), Ponta de São Jorge (chuva), Porto Santo (chuva), Santa Cruz/Aeroporto (vento), Cancela/SRPC (vento), e Ponta do Sol/Lugar de Baixo (vento), reflectindo aguaceiros localmente fortes e vento forte durante a madrugada e início da manhã.